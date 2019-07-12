Рейрс рассказал подробности о ходе поисков нового главы FKTK

Он подчеркнул, что поиски руководства FKTK на данный момент являются самой важной задачей Министерства финансов, и справиться с этой задачей планируется до 1 октября.

Рейрс настроен оптимистично по поводу того, что председателя FKTK удастся найти в назначенные сроки. Он заявил, что уже начаты переговоры со многими работниками международных учреждений, например Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, а также с некоторыми работниками частного сектора.

Рейрс также отметил, что Латвия успешно выполняет рекомендации "Moneyval", приняв ряд поправок к законам, а также реформировав FKTK таким образом, чтобы учреждение главным образом концентрировалось на пресечении отмывания денег. "Риски уже заметно уменьшились, но есть еще много дел", - сказал Рейрс.

Как сообщалось ранее, Госканцелярия в пятницу объявила о начале конкурса на должность председателя Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), свидетельствует публикация в официальном издании "Латвияс вестнесис".

Претенденты могут подавать свои заявки на конкурс до 12 августа.

Главными выдвинутыми претендентам требованиями являются безупречная репутация, отсутствие судимости, а также соответствие определенным в нормативных актах требованиям.

На должность председателя совета FKTK может претендовать гражданин Латвии, получивший хотя бы степень магистра или приравниваемую к ней степень в экономике, финансовом управлении или праве, владеющий английским и латышским языком. Также одним из требований является по меньшей мере пятилетний опыт работы в должности руководителя организации или в его прямом подчинении, а также опыт в сфере финансов и рынка капитала или в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования пролиферации и терроризма.