Вс, 14.07.2019
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Кто не успел, тот опоздал: ограничен доступ к "Новосибирским Мальдивам"

"Новосибирские Мальдивы"

ФОТО: instagram.com/nohopezzz

К получившим совсем недавно мировую популярность "Новосибирским Мальдивам" теперь будет сложнее добраться или это вовсе станет невозможным. Дело в том, что доступ к озеру-золоотвалу, куда сливает отходы городская ТЭЦ-5, ограничила администрация теплоэлектроцентрали.

Напомним, озеро прославилось среди Instagram-блогеров благодаря ярко-бирюзовому цвету воды. О том, что все больше людей стали съезжаться к искусственному озеру сообщил местный филиал "Сибирской генерирующей компании".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Около золоотвала впредь будет круглосуточно дежурить охрана. Также озеро включили в маршруты патрулирования местной полиции. Кроме того, по периметру водоема будут установлены камеры видеонаблюдения. 

Директор ТЭЦ-5 Олег Зыков в интервью РИА "Новости" подчеркнул, что золоотвал является производственной площадкой особо опасного объекта.

"Купаться, заходить в воду и пить ее нельзя. Сейчас из-за любителей красивых фото персоналу станции приходится работать вне штатного режима", - указал он.

Как заявили представители "Сибирской генерирующей компании", вода и воздух над золоотвалом не ядовиты, и не несут радиационной опасности.

"Золоотвал ТЭЦ-5 работает в рамках норм и правил природоохранного законодательства", - говорится в заявлении "Сибирской генерирующей компании".

После того как снимки "Новосибирских Мальдив" разошлись по соцсетям, статьи о бирюзовом озере опубликовали такие крупные издания как The New York Times и BBC. О "Новосибирских Мальдивах" писал и Русский TVNET

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