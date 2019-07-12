Кто не успел, тот опоздал: ограничен доступ к "Новосибирским Мальдивам"

Напомним, озеро прославилось среди Instagram-блогеров благодаря ярко-бирюзовому цвету воды. О том, что все больше людей стали съезжаться к искусственному озеру сообщил местный филиал "Сибирской генерирующей компании".

Около золоотвала впредь будет круглосуточно дежурить охрана. Также озеро включили в маршруты патрулирования местной полиции. Кроме того, по периметру водоема будут установлены камеры видеонаблюдения.

Директор ТЭЦ-5 Олег Зыков в интервью РИА "Новости" подчеркнул, что золоотвал является производственной площадкой особо опасного объекта.

"Купаться, заходить в воду и пить ее нельзя. Сейчас из-за любителей красивых фото персоналу станции приходится работать вне штатного режима", - указал он.

Как заявили представители "Сибирской генерирующей компании", вода и воздух над золоотвалом не ядовиты, и не несут радиационной опасности.

"Золоотвал ТЭЦ-5 работает в рамках норм и правил природоохранного законодательства", - говорится в заявлении "Сибирской генерирующей компании".