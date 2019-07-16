Журналист был застрелен на территории посольства, у которого его несколько часов ждала невеста. На расследователя организованных преступлений напали из засады, после того, как он получил звонок об инциденте в ночном клубе. 29-летний репортёр была застрелена рядом с нарядом полиции. По всему миру журналистам за свою работу приходится расплачиваться собственной свободой или даже жизнью. Об этом и о том, почему мы, защищая журналистов, оберегаем всё гражданское общество, рассказал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

В сентябре 2018 года в мексиканском штате Чьяпас был убит журналист Марио Гомес.

ФОТО: Скриншот видео dailymail.co.uk

Двое неизвестных злоумышленников на мотоцикле дождались пока корреспондент выйдет из дома, а после открыли огонь. В результате мужчина был серьезно ранен в живот. Пострадавшего тут же доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Сами преступники скрылись с места инцидента сразу после нападения. Их личности до сих пор не установлены.

В феврале 2019 года в штате Табаско был убит мексиканский радиожурналист Хесус Рамос Родригес.

ФОТО: Jesús Rodríguez/Facebook

Мужчину застрелили, когда он находился со своими друзьями в кафе. Радиоведущий собирался отпраздновать свой 59-й день рождения. В Родригеса выстрелили не менее восьми раз.

В мае этого года 28-летнему мексиканскому журналисту Франсиско Ромеро Диас посреди ночи поступил звонок об инциденте в ночном клубе. Ромеро специализировался на расследовании организованных преступлений, он сразу же отправился на место происшествия. На самом же деле он попал в заранее заготовленную для него ловушку.

Когда Ромеро прибыл на место, на него напали из засады и застрелили.

ФОТО: Francisco Romero Diaz/Facebook

Он знал о рисках, которым подвергал себя. В последние два месяца его похищали вооруженные лица и задерживала полиция за отказ дать взятку. Неизвестные лица звонили ему и угрожали сбросить его с моста, а также утверждали, что знают, в какую школу ходит его сын. Несмотря на запугивания и преследования, Ромеро продолжал делать репортажи для газеты и вести сайт об организованной преступности.

После убийства его газета написала о том, что "журналиста заставили замолчать", под заголовком "Боль, страх и бессилие".

Новость о его смерти во многих СМИ вышла с заголовком "В Мексике убили ещё одного журналиста".

ФОТО: Norma Sarabia/Facebook

Он стал шестым журналистом, убитым в Мексике в этом году. После этого, всего месяц назад, в штате Табаско погибла седьмая журналистка, Норма Сарабия. Женщину застрелили прямо на крыльце её дома.

За прошлый год в мире было убито 99 журналистов. Это в два раза больше, чем десять лет назад. Еще 348 журналистов были задержаны правительственными силами.

Наиболее громкий случай - так называемое "дело Ивана Голунова" - уголовное дело по обвинению корреспондента портала "Медуза" в попытке сбыта наркотиков. Многие СМИ и публичные персоны, как и сам журналист, посчитали уголовное дело местью за его расследование.

Галерея: Иван Голунов за решёткой

"Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно"

На прошлой неделе в Лондоне прошла международная конференция Defend Media Freedom (Защита свободы СМИ).

Перед участниками конференции выступил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. По его словам, свобода СМИ — это не западная ценность, а универсальная, общая для всех. В своем лучшем проявлении свободные СМИ защищают общество от злоупотребления властью и помогают в полной мере раскрыть потенциал страны.

Министр процитировал историка и политика лорда Актона: "Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно". Проявление темной стороны власти, по его словам, легче всего предотвратить благодаря пристальному вниманию СМИ к власть имущим.

Для того, чтобы привить власти реальную ответственность за свои поступки, нужны не драматичные и избирательные "акции по борьбе с коррупцией", которые проводят авторитарные государства, и в ходе которых таинственным образом устраняются политические соперники, а самые крупные преступники остаются нетронутыми.

Реальная ответственность приходит, когда есть риск разоблачения со стороны СМИ, работой которых нельзя управлять и которые нельзя подчинить своей воле.

Джереми Хант поделился: "Я – политик, и мне, как и многим представителям моей профессии, не всегда нравится читать, что СМИ говорят обо мне.

Действительно, политик, выступающий в защиту журналистов, иногда может чувствовать себя как индейка, голосующая за рождественский ужин.

И я должен сказать это сейчас, потому что другого шанса мне может не представится: разумеется, газеты тоже допускают ошибки. Журналисты не застрахованы от соблазнов прибегнуть к преувеличениям или перегибам.

Но тем из нас, кто порой подвергается критике, стоит задуматься над мудростью Нельсона Манделы, который сказал: "Средства массовой информации — это зеркало, в котором мы можем видеть себя такими, какими нас воспринимают другие: со всеми нашими изъянами, недостатками и тому подобным… Такая критика должна способствовать нашему развитию, так как она привлекает внимание к тем нашим действиям и бездействиям, которые не соответствуют тому, чего люди от нас ожидают".

Поэтому, если мы, политики, хотим поступать мудро, мы должны относиться к СМИ как к честному и непредвзятому другу. Наши чиновники могут говорить нам то, что мы хотим услышать, но СМИ сообщают нам то, что мы действительно должны знать, открывая нам реальность без прикрас вне зависимости от того, хотим мы этого или нет".

Галерея: Конференция Defend Media Freedom в Лондоне

На конференции выступали министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко, адвокат Амаль Клуни и другие.

Почему защита журналистов - это защита всего общества?

Министр иностранных дел Великобритании убеждён, что свободные средства массовой информации не только критикуют ошибки и препятствуют правонарушениям, они взращивают и питают развитие идей. На протяжении всей своей истории человечество добивалось самого быстрого прогресса именно тогда, когда происходило свободное обсуждение.

Ни одно открытие не было совершено и ни одно изобретение не было создано удушающими инструментами подавления или цензуры. Открытый обмен идеями через свободные средства массовой информации позволяет обществу дышать, - убеждён он.

Согласно предоставленной министром информации, десять стран с самыми свободными в мире СМИ приходится 120 нобелевских лауреатов — в три раза больше, чем на Россию и Китай вместе взятые.

Цена расследования - жизнь журналиста

Свободой СМИ могут похвастаться далеко не все страны. Есть государства, где журналистам за свои расследования приходится расплачиваться собственной свободой или даже жизнью.

ФОТО: Скриншот видео RTVI

Так, например, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги в 2018 году был убит на территории консульства Саудовской Аравии, куда он пришёл за документами. На улице несколько часов Джамаля ждала невеста, которую не пустили вместе с ним, и которая позже заявила об исчезновении своего жениха властям Турции.

Турецкие СМИ с самого начала заявляли, что в консульстве журналиста пытали и убили. Королевство долго отрицало свою причастность к убийству, но потом призналось в нем.

ФОТО: Скриншот видео TCH

29-летняя журналистка Лира Макки была застрелена республиканцами-диссидентами в Северной Ирландии. Девушка погибла в ходе беспорядков в городе Лондондерри. Вооруженный мужчина в маске открыл огонь по полицейским, рядом с которыми находилась Лира Макки. В результате она получила ранение и скончалась по дороге в больницу.

Говоря о проблемах, связанных со свободой СМИ, министр также отмечает цензуру.

Так, например, в Китае автоматизированная цензура и "Великий китайский файрвол" блокируют доступ к тысячам новостных веб-сайтов, при этом также миллионы людей нанимаются для цензурирования контента, фальсификации сообщений в социальных сетях и манипулирования онлайн-обсуждениями.

Первым, кто создал в Китае веб-сайт, посвященный правам человека, был активист по имени Хуан Ци. Он был заключен в тюрьму в 2016 году, и о нем ничего не было слышно со времени тайного судебного разбирательства, состоявшегося в январе, хотя известно, что у него слабое здоровье. Министрство иностранных дел Великобритании обсудило это дело с китайскими властями, и призвало раскрыть информацию о судьбе журналиста.

Министр также призвал вьетнамские власти освободить правозащитницу Чан Тхи Нга, которая в 2017 году была приговорена к девятилетнему тюремному заключению после того, как опубликовала видео, на котором было запечатлено проявление жестокости со стороны полиции.

Однако даже в авторитарных странах есть позитивные примеры. Например, Лус Мели Рейес из Венесуэлы бросила вызов режиму Мадуро, став соосновательницей независимого новостного сайта Efecto Cocuyo. В Казахстане Гульнара Бажкенова ведет веб-сайт Holanews, который недавно рассказывал о гибели рыбных запасов реки Урал вследствие отравления. В Перу Густаво Горрити из IDL Reporteros выявил серию коррупционных скандалов с участием бизнеса, правительства и судебных органов.

"Мы не должны поддаваться идее фатализма. Потому что, действуя сообща, мы сможем привлечь внимание к неправомерным действиям и заставим тех, кто подвергает журналистов преследованиям и арестам просто за то, что они выполняют свою работу, заплатить "дипломатическую цену"", - считает министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

По его словам, борьба за свободу СМИ идет изо дня в день, причем далеко не в конференц-залах.