"Я действительно думаю, что реклама не влияет на потребление алкоголя", - сказала Лиепиня, упомянув в качестве аргумента Европейскую директиву об аудиовизуальных медиа-услугах, которая запрещает рекламу табака и медикаментов по рецепту, но не рекламу алкоголя на телевидении и радио.

ВОЗ в докладе 2018 года об употреблении алкоголя и здоровья в мире сделала вывод, что запрет на рекламу алкоголя или всеобъемлющие ограничения на различные виды СМИ, является одним из трех наиболее эффективных с точки зрения затрат инструментов.

Другие два - ограничение физического доступа к алкогольным напиткам за счет сокращения времени продаж, а также повышения цены на алкоголь за счет увеличения акцизного налога.

Выводы основаны на результатах нескольких исследований, которые указывают на связь рекламы и другой маркетинговой деятельности, связанной с употреблением алкоголя особенно среди молодежи.

Вывод. Лиепиня права, что, несмотря на запрет рекламы крепкого алкоголя, его потребление с годами росло, но не "все время" и не равномерно. Международные исследования подтверждают связь рекламы алкоголя с объемом потребления, и на них указывает также Министерство здравоохранения, чье предложение расширить рекламные ограничения в настоящее время обсуждается.

Указывая только на увеличение потребления, но, не принимая во внимание другие потенциально влияющие обстоятельства, а также исследования, подтверждающие влияние рекламы, Лиепиня умолчала важную информацию.

ФАКТЫ

- В Латвии запрещена реклама крепких алкогольных напитков на телевидении и радио, а также наружная реклама алкогольных напитков.

- Министерство здравоохранения ранее обращалось к руководству, призывая установить запрет на рекламу пива и вина на телевидении и радио в период с 6:00 до 22:00, однако предложение не получило поддержки.

- Производители алкоголя, вещательные компании и Латвийская ассоциация рекламы до сих пор выступают против ограничения рекламы, указывая на огромные потери для отрасли и СМИ.

- План проекта Министерства здравоохранения (2020-2022) предусматривает запрет рекламы всех алкогольных напитков на телевидении, радио и в интернете.