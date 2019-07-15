Реклама не влияет на потребление алкоголя?
Полуправда - утверждение, содержащее как правдивую, так и неправдивую информацию, часть фактов замолчана.
Министерство здравоохранения передало на обсуждение план по сокращению потребления алкоголя. Он, наряду с другими предложениями, призван значительно ограничить рекламу алкоголя. Председатель правления Латвийской ассоциации рекламы (ЛАР) Байба Лиепиня в интервью Латвийскому радио раскритиковала эту идею. Она отметила, что в Латвии уже существуют рекламные ограничения относительно крепкого алкоголя, однако его потребление все время растет. Это дает основание полагать, что реклама не оказывает прямого влияния на употребление алкоголя. Лиепиня в своих высказываниях неточна.
"Реклама алкоголя на телевидении и радио у нас запрещена с 1998 года. Потребление крепкого алкоголя все время растет. В связи с этим можем сделать вывод, что прямая реклама не оказывает прямого влияния на потребление".
Действительно ли потребление крепкого алкоголя "все время растет"?
Председатель ЛАР права, что реклама крепкого алкоголя в электронных СМИ запрещена уже около 20 лет. На радио и телевидении, соблюдая условия различного содержания, разрешено рекламировать пиво и вино. Поправки Министерства здравоохранения предусматривают полностью запретить рекламу и этих напитков.
Сказанное Лиепиней о том, что употребление крепкого алкоголя "все время растет" не совсем точно.
Зарегистрированное потребление абсолютного алкоголя в литрах на одного жителя от 15-ти лет
Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) рассчитывает потребление алкоголя по типам напитков с 2005 года, используя информацию службы Госдоходов (СГД) о доходах с акцизного налога. За это время самое высокое потребление алкоголя в среднем на одного жителя, который старше 15-ти лет, было в 2007 и 2008 годах, в так называемые "жирные" годы. Во время кризиса оно значительно снизилось, а позже снова медленно росло, так и не достигнув докризисного уровня.
Последние три год статистика снова показывает быстрый прирост, который частично может быть связан с так называемым алкотуризмом. А именно: в данные ЦПКЗ включены также те спиртные напитки, которые из-за более дешевой цены в Латвии закупают жители Эстонии, Финляндии и других стран.
В соответствии с вычислениями СГД, которые были сделаны, проводя опрос среди розничных продавцов, на границе с Эстонией в 2017 году было реализовано около 14% проданного алкоголя во всей Латвии, не считая пива. В прошлом году - еще больше.
На факт того, что потребление населением Латвии в последние годы может фактически быть меньше, чем отражено в данных, также указывает Министерство здравоохранения.
Нужно добавить, что в статистику ЦПКЗ не было включено нелегальное потребление алкоголя.
Лиепиня, говоря о неэффективности запрета рекламы, указывает только на прирост потребления крепкого алкоголя. Однако, данные ЦПКЗ показывают, что пропорционально большее потребление растет у пива и вина, которые рекламировать разрешено.
Влияет ли рекламирование на потребление?
Лиепиня сказала, что прирост потребления крепкого алкоголя, несмотря на запрет рекламы, позволяет сделать вывод, что реклама не оказывает прямого влияния на потребление алкоголя. Даже позже сказанное в интервью было основано на предположении, что такого влияния нет.
Руководитель рекламной ассоциации в телефонном разговоре с Re:Check не могла упомянуть исследований, которые могли бы подтвердить отсутствие связи между рекламой и потреблением алкоголя.
На указание того, что существование связи упоминается, например, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и на исследования в своем плане проекта также ссылается Министерство здравоохранения, Лиепиня сказала, что доклад читала, но с исследованиями детально не успела ознакомиться. Нехватка времени также повлияла на сказанное в интервью.
"Я действительно думаю, что реклама не влияет на потребление алкоголя", - сказала Лиепиня, упомянув в качестве аргумента Европейскую директиву об аудиовизуальных медиа-услугах, которая запрещает рекламу табака и медикаментов по рецепту, но не рекламу алкоголя на телевидении и радио.
ВОЗ в докладе 2018 года об употреблении алкоголя и здоровья в мире сделала вывод, что запрет на рекламу алкоголя или всеобъемлющие ограничения на различные виды СМИ, является одним из трех наиболее эффективных с точки зрения затрат инструментов.
Другие два - ограничение физического доступа к алкогольным напиткам за счет сокращения времени продаж, а также повышения цены на алкоголь за счет увеличения акцизного налога.
Выводы основаны на результатах нескольких исследований, которые указывают на связь рекламы и другой маркетинговой деятельности, связанной с употреблением алкоголя особенно среди молодежи.
Вывод. Лиепиня права, что, несмотря на запрет рекламы крепкого алкоголя, его потребление с годами росло, но не "все время" и не равномерно. Международные исследования подтверждают связь рекламы алкоголя с объемом потребления, и на них указывает также Министерство здравоохранения, чье предложение расширить рекламные ограничения в настоящее время обсуждается.
Указывая только на увеличение потребления, но, не принимая во внимание другие потенциально влияющие обстоятельства, а также исследования, подтверждающие влияние рекламы, Лиепиня умолчала важную информацию.
ФАКТЫ
- В Латвии запрещена реклама крепких алкогольных напитков на телевидении и радио, а также наружная реклама алкогольных напитков.
- Министерство здравоохранения ранее обращалось к руководству, призывая установить запрет на рекламу пива и вина на телевидении и радио в период с 6:00 до 22:00, однако предложение не получило поддержки.
- Производители алкоголя, вещательные компании и Латвийская ассоциация рекламы до сих пор выступают против ограничения рекламы, указывая на огромные потери для отрасли и СМИ.
- План проекта Министерства здравоохранения (2020-2022) предусматривает запрет рекламы всех алкогольных напитков на телевидении, радио и в интернете.