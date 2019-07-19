В Латвии дефицит госбюджета выше среднего по ЕС

Согласно этим данным, дефицит бюджета Латвии в январе-марте составлял 0,8% от ВВП. Такой же дефицит был в Словакии.

Самый большой дефицит бюджета был в Румынии (4,5% от ВВП), во Франции (3,6%), в Бельгии (1,9%), в Венгрии (1,3%) и в Финляндии (1%).

В Эстонии дефицит бюджета составлял 0,7% от ВВП, в Австрии - 0,4%, в Литве - 0,3%, в Швеции - 0,1%.

Дефицит в первом полугодии был в 12 странах, о которых доступны данные, а в десяти странах был профицит. Самый большой излишек бюджета был в прошлом году в Люксембурге (+3,2%), в Болгарии (+2,9%), в Нидерландах (+2,7%), в Германии и на Мальте (2,3%).

По сравнению с четвертым кварталом прошлого года баланс государственного бюджета улучшился в 13 странах, в семи странах ухудшился, в Польше и Словении не изменился.

В первом квартале сезонно выровненный дефицит бюджета в ЕС составлял 0,6% от ВВП, в еврозоне 0,5% от ВВП.