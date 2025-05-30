Незадолго до муниципальных выборов Рижская дума повысила пособия на новорожденных

Рижская дума в пятницу, собравшись на, возможно, последнее заседание этого созыва, решила увеличить пособия на новорожденных, сообщает агентство LETA.
Поправки к правилам предусматривают увеличение пособий на новорожденных двойняшек и тройняшек с 1 июля. Пособие на двойню составит 4500 евро, а если в семье трое и более детей, то пособие на двойню составит 6000 евро.
Если в семье одновременно рождается трое или больше детей, размер пособия планируется в размере 7500 евро.
В свою очередь, если дети родятся ранее 32-й недели беременности, будет выплачено дополнительно 1500 евро.
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