Издание: в каких городах Латвии будут банкоматы крупнейших банков?

За пределами Риги филиалы крупнейших банков имеются только в 17 местах.

В привилегированном положении находятся лишь жители Лиепаи, Даугавпилса и Валмиеры, где представлены все четыре крупнейших банка, тогда как в других местах часто имеется филиал только одного из них.

Надежду на возможность получения банковских услуг очно в других городах и краях дают принятые в прошлом году изменения в законе о кредитных учреждениях, которые предписывают крупнейшим коммерческим банкам обеспечить свое присутствие в регионах.

Однако рассчитывать на восстановление столь широкой сети филиалов, как раньше, не приходится.

Банкам дано время до 2026 года, чтобы расширить свое присутствие в городах и краях, а также пересмотреть сеть банкоматов в соответствии с новыми требованиями.

В первую очередь это касается четырех крупнейших банков - Swedbank, SEB, Citadele и Luminor.

"Банки в целом понимают цель новых норм и активно работают над поиском наиболее эффективных и оптимальных решений, чтобы не только обеспечить доступность финансовых услуг, но и способствовать финансовой грамотности и информированности клиентов", - отмечает Банк Латвии.

Отвечая на вопрос, наблюдаются ли уже какие-то подвижки в этой сфере, представитель Банка Латвии Янис Силакалнс отметил, что пока все находится в стадии оценки.

"С учетом того, что требования должны быть выполнены с 1 января следующего года, банки в настоящее время анализируют имеющуюся информацию о клиентах, встречаются с представителями самоуправлений, Банка Латвии и потенциальными партнерами, чтобы своевременно выполнить установленные законом требования с учетом нужд каждого региона и клиентов банка", - сказал Силакалнс, добавив, что пока рано говорить о том, где конкретно будут находиться новые филиалы.