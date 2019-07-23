После снижения акциза продажи алкоголя в Эстонии выросли на 20%

Уже в первые две недели после снижения акциза на алкогольные напитки в Эстонии продажи крепкого алкоголя в крупных торговых сетях выросли примерно на 20%, сообщает портал ERR со ссылкой на издание "Eesti Paevaleht".
В эстонских магазинах "Coop" зафиксирован рост продаж на 20%, в "Rimi" - на четверть, в "Prisma" - на 10-15%, а в "Maxima" статистику продаж пока подсчитать не успели.
Продажи слабоалкогольных напитков пока соответствуют уровню прошлого года, но в "Coop" и "Rimi" объяснили это жарким летом 2018 года, когда таких напитков люди традиционно покупают больше.
Акциз на алкоголь был снижен на 25% с 1 июля, чтобы уменьшить разницу между ставками акциза в Эстонии и Латвии и ограничить тем самым приграничную торговлю. После этого "Prisma" снизила цену более чем на 300 наименований крепких и слабоалкогольных напитков, "Coop" - на 800, а "Maxima" - на 50.
Акциз на алкоголь ежегодно повышался в Эстонии с 2011 года. В 2011-2014 годах ставка ежегодно росла на 5%, в 2015 и 2016 годах - на 15%, а в 2017 и 2018 - на 10%. После июльского снижения акциза его ставка теперь ниже, чем в 2016 году.