После снижения акциза продажи алкоголя в Эстонии выросли на 20%

В эстонских магазинах "Coop" зафиксирован рост продаж на 20%, в "Rimi" - на четверть, в "Prisma" - на 10-15%, а в "Maxima" статистику продаж пока подсчитать не успели.

Продажи слабоалкогольных напитков пока соответствуют уровню прошлого года, но в "Coop" и "Rimi" объяснили это жарким летом 2018 года, когда таких напитков люди традиционно покупают больше.

Акциз на алкоголь был снижен на 25% с 1 июля, чтобы уменьшить разницу между ставками акциза в Эстонии и Латвии и ограничить тем самым приграничную торговлю. После этого "Prisma" снизила цену более чем на 300 наименований крепких и слабоалкогольных напитков, "Coop" - на 800, а "Maxima" - на 50.