Вт, 23.07.2019
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Яунземе может получить устное замечание

Алексис Яроцкис

ФОТО: LETA

Комиссия Министерства финансов предлагает министру финансов Янису Рейрсу сделать устное замечание руководителю Службы государственных доходов (СГД) Иеве Яунземе за предоставление противоречивой информации, сообщил представитель Минфина Алексис Яроцкис.

Комиссия пришла к выводу, что оснований для возбуждения дисциплинарного дела нет.

По словам Яроцкиса, Минфин констатировал, что со стороны гендиректора СГД прозвучала неполная и противоречивая информация о недостаточном сотрудничестве между органами госуправления. Поэтому комиссия предлагает сделать Яунземе устное замечание, чтобы "сначала использовать все возможности для сотрудничества, не создавая почву для конфликтов".

Решение о том, чтобы сделать замечание Яунземе, примет министр финансов.

Яунземе начала работать гендиректором СГД 11 февраля этого года.

Как сообщалось ранее, министр финансов Янис Рейрс начал служебную проверку в отношении гендиректора СГД Иевы Яунземе в связи с ее высказываниями в СМИ и бюджетной комиссии Сейма, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении "Новостей TV3".

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