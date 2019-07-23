Яунземе может получить устное замечание

Комиссия Министерства финансов предлагает министру финансов Янису Рейрсу сделать устное замечание руководителю Службы государственных доходов (СГД) Иеве Яунземе за предоставление противоречивой информации, сообщил представитель Минфина Алексис Яроцкис.
Комиссия пришла к выводу, что оснований для возбуждения дисциплинарного дела нет.
По словам Яроцкиса, Минфин констатировал, что со стороны гендиректора СГД прозвучала неполная и противоречивая информация о недостаточном сотрудничестве между органами госуправления. Поэтому комиссия предлагает сделать Яунземе устное замечание, чтобы "сначала использовать все возможности для сотрудничества, не создавая почву для конфликтов".
Решение о том, чтобы сделать замечание Яунземе, примет министр финансов.
Яунземе начала работать гендиректором СГД 11 февраля этого года.
Как сообщалось ранее, министр финансов Янис Рейрс начал служебную проверку в отношении гендиректора СГД Иевы Яунземе в связи с ее высказываниями в СМИ и бюджетной комиссии Сейма, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении "Новостей TV3".