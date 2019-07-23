Яунземе может получить устное замечание

Комиссия пришла к выводу, что оснований для возбуждения дисциплинарного дела нет.

По словам Яроцкиса, Минфин констатировал, что со стороны гендиректора СГД прозвучала неполная и противоречивая информация о недостаточном сотрудничестве между органами госуправления. Поэтому комиссия предлагает сделать Яунземе устное замечание, чтобы "сначала использовать все возможности для сотрудничества, не создавая почву для конфликтов".

Решение о том, чтобы сделать замечание Яунземе, примет министр финансов.

Яунземе начала работать гендиректором СГД 11 февраля этого года.