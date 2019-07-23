Литва призывает страны Балтии отказаться от электроэнергии с белорусской АЭС

В то же время он заявил, что Латвия не хочет по этому вопросу оказывать давление. Науседа обратил внимание, что, если на АЭС произойдет авария, это будет иметь последствия не только в Литве.

Науседа сказал, что Литва не будет закупать электричество на Островецкой АЭС, и аналогичная позиция у Польши.

Левитс со своей стороны указал, что абсолютным приоритетом Латвии является безопасность Островецкой АЭС, которая находится не очень далеко от Латвии.

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, регионального сотрудничества, ЕС и НАТО.