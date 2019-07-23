Вт, 23.07.2019
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Литва призывает страны Балтии отказаться от электроэнергии с белорусской АЭС

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Президент Литвы Гитанас Науседа (слева) и президент Латвии Эгил Левитс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Литва планирует переговоры с Латвией и Эстонией о том, чтобы не покупать электроэнергию у Островецкой АЭС в Беларуси, заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилом Левитсом президент Литвы Гитанас Науседа.

В то же время он заявил, что Латвия не хочет по этому вопросу оказывать давление. Науседа обратил внимание, что, если на АЭС произойдет авария, это будет иметь последствия не только в Литве.

Науседа сказал, что Литва не будет закупать электричество на Островецкой АЭС, и аналогичная позиция у Польши.

Левитс со своей стороны указал, что абсолютным приоритетом Латвии является безопасность Островецкой АЭС, которая находится не очень далеко от Латвии.

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, регионального сотрудничества, ЕС и НАТО.

Левитс отметил символичность визита президента Литвы, напомнив, что Литва для латышей - братская страна, государства связаны близостью языков, традиций и судьбы. "Мы ощущаем особенную ответственность в сбережении наследия балтов, потому что остались двумя единственными балтскими народами", - сказал Левитс. Он подтвердил, что Литву и Латвию объединяют общие позиции по важным региональным и международным вопросам, у них общая цель - приумножать безопасность и благосостояние в регионе.

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