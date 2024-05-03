"Глобальный саммит мира" по формуле Зеленского. Чего от него ожидать, а чего точно нет

Именно поэтому в риторике Киева о том, что война должна закончиться «справедливым миром», настолько важным является слово «справедливость». Для Украины это вопрос не просто о торгах, уступках и компромиссах с агрессором, а о ценностях, приверженность которым декларирует цивилизованный западный мир, о миропорядке, основанном на правилах.

И именно поэтому у западных партнеров Украины в публичной дискуссии нет аргументов для критики ее «формулы мира».

Официальная позиция «коллективного Запада» относительно окончания войны и мирных переговоров между Украиной и Россией состоит в том, что это Киев должен сам решить, в какой момент садиться за стол переговоров с Москвой и какие условия за этим столом выдвигать.

«Мирный план» Зеленского – это и есть формально озвученная переговорная позиция Киева в таких гипотетических переговорах. И эту позицию по факту поддерживают западные партнеры Украины – в публичной сфере они просто не могут позволить себе ничего другого.

«Формула мира президента Зеленского — это единственная инициатива, которая сейчас всерьез обсуждается международным сообществом. Другие инициативы упоминались, но сейчас они не являются актуальными», — заявил в октябре прошлого года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель называл украинскую «формулу мира» единственной всерьез обсуждаемой инициативой по окончанию развязанной Россией войны против Украины Фото: Getty Images

Что такое саммит мира?

Еще в первой презентации «формулы мира» на саммите «Двадцатки» в Индонезии Владимир Зеленский говорил о своем видении того, как именно могут быть реализованы ее пункты.