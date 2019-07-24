В Турции за потайной дверью нашли рекордное количество фальшивых долларов

"В ходе спецоперации выяснилось, что в типографии, в которой проводился обыск, есть потайная дверь. За ней были найдены фальшивые банкноты на сумму 271 150 000 долларов США", - сообщили в управлении по борьбе с финансовыми преступлениями и контрабандой.