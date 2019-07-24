Ср, 24.07.2019
Я еще не был на шоу Урганта, но думаю, что это может произойти осенью. Впереди будет очень много проектов и границ, которые я хочу преодолеть. Маркус Рива

В Турции за потайной дверью нашли рекордное количество фальшивых долларов

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Турции во время спецоперации в европейской части Стамбула было найдено огромное количество фальшивых долларов США на общую сумму более 270 миллионов, сообщает агентство DHA.

"В ходе спецоперации выяснилось, что в типографии, в которой проводился обыск, есть потайная дверь. За ней были найдены фальшивые банкноты на сумму 271 150 000 долларов США", - сообщили в управлении по борьбе с финансовыми преступлениями и контрабандой.

В результате операции были задержаны пять человек.

Как указали стражи порядка, конфискованные деньги - рекордная сумма, когда-либо найденная у фальшивомонетчиков.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ