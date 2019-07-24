Призывают оценить действия инженера, ответственного за реконструкцию Нового Рижского театра

Она не назвала имени человека, чьи действия нуждаются в оценке, однако заявила, что его имя будет названо на сегодняшней пресс-конференции. Представитель Rere grupa Ласма Силе рассказала агентству LETA, что VNĪ хочет оценить работу строительного инженера Натальи Пенюгаловой, которая на мероприятии "Большой приз строительной индустрии 2018" была признана инженером года.

"Основываясь на констатированных в ходе строительства НРТ нарушениях, VNĪ будет обращаться в ответственные учреждения строительной отрасли - Латвийское объединение строительных инженеров и Министерство экономики - чтобы они оценили работу руководителя строительных работ, привлеченного Rere Buve 1, рассмотрев вопрос о лишении сертификата", - сказала Грушкевица.

Представитель VNĪ указала, что в ходе перестройки НРТ была недостаточно изучена документация проекта перед началом строительства, а также были допущены существенные нарушения в вопросах безопасности. Кроме того, имели место необоснованные опоздания по срокам, указанным в договоре. По ее словам, VNĪ считает своим долгом обратить внимание ответственных организаций строительной отрасли на безответственность, проявленную в рамках этого проекта.

Представитель Rere grupa признала, что строительная компания поддерживает проведение оценки, инициированной VNĪ, однако оценить стоит также качество самого проекта и другие аспекты.

Как сообщалось ранее, 23 июля Rere Buve получила от VNĪ уведомление о расторжении договора о реконструкции НРТ.

Председатель правления Rere Buve 1 Валдис Кокс считает это решение совершенно необоснованным, и, если оно не будет отозвано, компания обратится в суд, чтобы добиться признания расторжения договора недействительным.

"Мы включились в проект реконструкции НРТ, полагаясь на ответственное отношение заказчика к проекту и на то, что автор технического проекта реконструкции Зайга Гайле разработала этот проект государственного значения, добросовестно произведя все необходимые вычисления и расчеты", - заявил Кокс.

Он указал, что Rere Buve проводила работы строго по проекту, по которому была проведена полная государственная экспертиза, применяя предусмотренные проектом решения и технологии. Однако в техническом проекте имеются существенные ошибки и недостатки, а некоторые решения отсутствуют вообще, что ставит под угрозу реализацию проекта.

"В проекте Зайги Гайле на сегодняшний день обнаружено более 100 ошибок, из них 33 таких, что, если их не устранить, реализация проекта вообще невозможна", - сказал Кокс.

Tакже в ходе реконструкции в соответствии с предложенными проектировщиком решениями было замечено оседание соседних зданий, так как при разработке проекта не была проведена оценка его влияния на соседние строения.

С учетом выявленных в проекте ошибок Rere Buve приняло решение в целях безопасности прекратить работы в проблемной зоне, чтобы VNĪ вместе с авторами проекта их устранило. "В остальной зоне застройщик был готов продолжить работы, но VNĪ чинило этому препятствия. Закон о строительстве и всеобщие строительные правила предопределяют, что строитель не имеет права работать иначе, как только на основе технического проекта, недостатки которого должен устранить его автор", - заявил Кокс.