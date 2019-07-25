Система депозита тары: прибыльная отрасль, которую нельзя монополизировать

В последние годы все чаще стали говорить об охране окружающей среды. Одним из вопросов, который особенно актуален в латвийском обществе, является система сортировки и хранения отходов. Эту и многие другие темы TVNET обсудил с президентом международной компании по производству упаковки IMMER GROUP Ириной Мирошник.
- В обществе очень скептически относятся к вопросам, связанным с изменениями климата и "зеленым" образом жизни, ведь следовать его правилам - очень дорого. Действительно ли это так?
- Вести "зеленый" образ жизни - значит жить немного дороже, чем обычно, ведь фрукты и овощи с пометкой "эко" стоят намного дороже, чем другие. Но это наш личный выбор. Мы можем выбирать, хотим ли мы жить в соответствии с "зеленой философией", защищать себя от различных вредных веществ, думать о своем будущем и о будущем наших детей или жить как прежде, не думая ни о чем.
- В странах Балтии в последние годы часто обсуждались вопросы внедрения системы депозита тары и ее преимуществ. Литва и Эстония ввели эту систему, но Латвия все еще находится в процессе переговоров.
- Депозитная система вместе с различными параллельными мероприятиями является единственным правильным решением, которое уже зарекомендовало себя практически во всей Европе. Это началось в Швейцарии 20 лет назад, в Германии и Дании 10 десять лет назад.
Как эта система может помочь решить проблемы с пластиковыми отходами?
Здесь дело не только в пластиковых отходах. Следует также отметить, что депозитная система управляется рядом операторов, включая производителей, торговцев, дистрибьюторов и сети супермаркетов. Сортировщики и переработчики отходов, которые часто дают отходам "вторую жизнь", также играют важную роль в системе хранения. Регулируемая государством конкуренция очень важна. Cитуация монополии в любой сфере всегда приводит к разрушительному результату.
В европейских странах есть условия, согласно которым работу операторов регулирует государство, и им приходится нести ответственность за дальнейшую судьбу отходов. Депозитная система неэффективна, если предусматривается один оператор, как в настоящее время в случае проекта Кабинета министров. Должно быть несколько операторов. Да, они должны соответствовать европейским и национальным директивам.
В качестве примера, можно упомянуть Германию – там операторы совместными усилиями изобрели новые способы сортировки отходов, новые требования к маркировке, новые способы переработки. В результате большая часть полимерных отходов получает свою вторую жизнь в качестве сырья в других отраслях промышленности. Меняется также способ упаковки продуктов. Растет количество компаний, заинтересованных в переработке отходов. В результате Германия, Швейцария и некоторые другие страны имеют очень высокие показатели сортировки отходов.
Между операторами должна быть конкуренция, так как это создает интерес к выполнению задач и созданию чего-то нового.
Таким образом, у предприятий есть выбор, с каким оператором работать, у потребителей - с кем заключать договор на вывоз мусора. С другой стороны, сами операторы заинтересованы в получении прибыли, что обычно происходит в местах продажи переработанного сырья. В конкурентной среде все участвующие стороны заинтересованы в достижении лучших результатов.
В то же время остается вопрос: что делать, чтобы всю упаковку можно было сдать или переработать?
Сжигание отходов упаковки является пройденным этапом, подобным разжиганию печи долларовыми банкнотами.
Поэтому необходимо найти новые решения, которые позволят утилизировать отходы упаковки экологичнее и экономичнее. В Европе эти проблемы также решаются операторами депозитных систем. Кроме того, производители упаковки вкладывают огромные ресурсы в поиск новых научных методов, сохраняя при этом защитную функцию упаковки и делая ее дружелюбной к окружающей среде.
Не может ли быть так, что нерешительность внедрения депозитной системы связана со "страхом перед новым и неизвестным"?
Думаю, что здесь важно говорить о том, что Латвия маленькая страна. Полагаю, что до сих пор всем нравилось, что производитель платил сбор за упаковку частным компаниям, которые дальше занимались утилизацией отходов. Также не хватает инициативы, чтобы начать новый и прибыльный бизнес. Скажем так, никто в Латвии не думал об этом.
Если мы оглянемся назад в прошлое - в советские времена - уже тогда существовала определенная "депозитная система", но она была забыта. Были операторы, которые организовывали перевозку разных видов отходов. Мы сдавали стеклянные бутылки, макулатуру. Это была отдельная система. В результате на свалках оказывалась только упаковка от пищевых продуктов (что также неправильно).
После распада СССР, в период бурного роста предпринимательства, никто не был заинтересован в том, чтобы зарабатывать деньги на отходах.
Однако, если размышлять логически - бизнес по переработке отходов является очень прибыльной отраслью. Вот почему сегодня должна быть инициатива - хорошо, что она уже обсуждается на уровне Сейма.
Однако то, что речь идет пока только об одном операторе для внедрения этой системы в Латвии, является негативным фактором.
На мой взгляд, это не совсем правильно, потому что создается монополия, и оператор может выполнять свои задачи плохо, потому что является единственным на рынке. Я убеждена, что от этой монополии пострадают все - без конкуренции система не сможет развиваться, и могут возникнуть неоправданные и некорректные цены. Если ценообразование основано на "разумных" затратах, а не на рыночном предложении, оно всегда будет пагубным.
Я уверена, что это противоречит концепции рыночной экономики, а также бизнес-логике. Назначать одного оператора на такой прибыльный бизнес неправильно. Даже если на первом этапе будут необходимы инвестиции в эту фактически новую отрасль, она все равно остается очень прибыльной отраслью, которая не должна быть монополизирована.
В целом, внедрение депозитной системы важно. Необходимо провести информационную кампанию, рассказывающую общественности о том, что необходимо сделать и как система будет работать. Латвийцы - это нация, которая мыслит экологически, и я думаю, что результаты внедрения этой системы будут очень хорошими.
Еще одна важная тема - люди выбрасывают очень много продуктов. Это из-за неэффективной упаковки или есть какая-то другая причина?
Это серьезная проблема, над решением которой работают многие компании. Данную проблему необходимо решать сообща, поскольку она затрагивает не только производителей упаковки, но и фермеров, производителей продуктов питания, представителей розничных сетей и каждого из нас.
Мы выбрасываем много еды - это правда. Сначала тратим деньги на покупку продуктов, а затем выбрасываем их в мусорное ведро.
Во-первых, таким образом мы теряем деньги, а во-вторых, не используем предоставленные ресурсы. Мы также не думаем о людях, которые имеют ограниченные финансы и не могут позволить себе покупать еду на регулярной основе. В-третьих, это огромный экологический ущерб для планеты, так как большая часть выбросов CO2 в атмосферу вызвана выбросом продуктов питания.
Здесь отчасти дело в менталитете - например, я не покупаю большие упаковки, потому что знаю, что не смогу потратить такое большое количество конкретного продукта.
Также важно помнить, что упаковка может быть разной - давайте возьмем творог в качестве примера. Есть такие упаковки, которые будут сохранять творог свежим в течение 2-3 дней, но есть также, которые продлят срок годности до 10-25 дней. То же самое касается сыров - упаковка влияет на то, как долго продукт будет оставаться свежим.
Как, на ваш взгляд, можно изменить отношение человека к вопросам экологии?
Все хотят жить в чистой окружающей среде. Эта проблема широко обсуждается, особенно в области продуктов питания. С другой стороны, очень многие люди не понимают, что на самом деле означает термин "экологически чистый". Кроме того, люди часто допускают ошибку, пологая, что их поведение или привычки правильны, хотя на самом деле они таковыми не являются.
Бумажные пакеты - многие думают, что это очень экологично, но на самом деле для окружающей среды вредна любая упаковка. Важно думать о том, чего мы не видим, например, о производстве и доставке упаковки. Это ведь тоже наносит ущерб природе.
Все хотят придерживаться "зеленого образа жизни", все говорят об этом, но в этом случае людям важно объяснять, что это на самом деле означает и что они должны делать.