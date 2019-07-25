Система депозита тары: прибыльная отрасль, которую нельзя монополизировать

Сжигание отходов упаковки является пройденным этапом, подобным разжиганию печи долларовыми банкнотами.

Поэтому необходимо найти новые решения, которые позволят утилизировать отходы упаковки экологичнее и экономичнее. В Европе эти проблемы также решаются операторами депозитных систем. Кроме того, производители упаковки вкладывают огромные ресурсы в поиск новых научных методов, сохраняя при этом защитную функцию упаковки и делая ее дружелюбной к окружающей среде.

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Не может ли быть так, что нерешительность внедрения депозитной системы связана со "страхом перед новым и неизвестным"?

Думаю, что здесь важно говорить о том, что Латвия маленькая страна. Полагаю, что до сих пор всем нравилось, что производитель платил сбор за упаковку частным компаниям, которые дальше занимались утилизацией отходов. Также не хватает инициативы, чтобы начать новый и прибыльный бизнес. Скажем так, никто в Латвии не думал об этом.

Если мы оглянемся назад в прошлое - в советские времена - уже тогда существовала определенная "депозитная система", но она была забыта. Были операторы, которые организовывали перевозку разных видов отходов. Мы сдавали стеклянные бутылки, макулатуру. Это была отдельная система. В результате на свалках оказывалась только упаковка от пищевых продуктов (что также неправильно).

После распада СССР, в период бурного роста предпринимательства, никто не был заинтересован в том, чтобы зарабатывать деньги на отходах.

Однако, если размышлять логически - бизнес по переработке отходов является очень прибыльной отраслью. Вот почему сегодня должна быть инициатива - хорошо, что она уже обсуждается на уровне Сейма.

Однако то, что речь идет пока только об одном операторе для внедрения этой системы в Латвии, является негативным фактором.

На мой взгляд, это не совсем правильно, потому что создается монополия, и оператор может выполнять свои задачи плохо, потому что является единственным на рынке. Я убеждена, что от этой монополии пострадают все - без конкуренции система не сможет развиваться, и могут возникнуть неоправданные и некорректные цены. Если ценообразование основано на "разумных" затратах, а не на рыночном предложении, оно всегда будет пагубным.

Я уверена, что это противоречит концепции рыночной экономики, а также бизнес-логике. Назначать одного оператора на такой прибыльный бизнес неправильно. Даже если на первом этапе будут необходимы инвестиции в эту фактически новую отрасль, она все равно остается очень прибыльной отраслью, которая не должна быть монополизирована.

В целом, внедрение депозитной системы важно. Необходимо провести информационную кампанию, рассказывающую общественности о том, что необходимо сделать и как система будет работать. Латвийцы - это нация, которая мыслит экологически, и я думаю, что результаты внедрения этой системы будут очень хорошими.

Еще одна важная тема - люди выбрасывают очень много продуктов. Это из-за неэффективной упаковки или есть какая-то другая причина?