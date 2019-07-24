Архитектор: Разрыв договора с Rere Buve 1 — это объявление войны мафии больших строительных фирм

На созванной VNĪ пресс-конференции автор проекта реконструкции НРТ Гайле поздравила учреждение с принятым кардинальным и смелым решением.

"С июля прошлого года, когда VNĪ подписало договор с Rere Buve 1, нам казалось, что все произойдет так, как должно. Прошел год, и сейчас завершено около 3% всех работ. Будет война, будет трудно. Это объявление войны мафии больших строительных фирм", - сказала Гайле.

Гайле напомнила, что строители не взяли на себя ответственность ни за трагедию Maxima, ни за пожар в Рижском замке, ни за уход под землю пристройки Латвийского национального художественного музея и трещины в старом здании.

"Технический контролер VNĪ точно фиксировал все небрежности строителя. Повреждение соседнего дома является виной Rere Buve 1, которую они до сих пор не признали", - сказала Гайле, добавив, что, по ее мнению, место Rere - за решеткой.

Как сообщалось ранее, 23 июля Rere Buve получила от VNĪ уведомление о расторжении договора о реконструкции НРТ.

Председатель правления Rere Buve 1 Валдис Кокс считает это решение совершенно необоснованным, и, если оно не будет отозвано, компания обратится в суд, чтобы добиться признания расторжения договора недействительным.

"Мы включились в проект реконструкции НРТ, полагаясь на ответственное отношение заказчика к проекту и на то, что автор технического проекта реконструкции Зайга Гайле разработала этот проект государственного значения, добросовестно произведя все необходимые вычисления и расчеты", - заявил Кокс.

Он указал, что Rere Buve проводила работы строго по проекту, по которому была проведена полная государственная экспертиза, применяя предусмотренные проектом решения и технологии. Однако в техническом проекте имеются существенные ошибки и недостатки, а некоторые решения отсутствуют вообще, что ставит под угрозу реализацию проекта.

"В проекте Зайги Гайле на сегодняшний день обнаружено более 100 ошибок, из них 33 таких, что, если их не устранить, реализация проекта вообще невозможна", - сказал Кокс.

Tакже в ходе реконструкции в соответствии с предложенными проектировщиком решениями было замечено оседание соседних зданий, так как при разработке проекта не была проведена оценка его влияния на соседние строения.

С учетом выявленных в проекте ошибок Rere Buve приняло решение в целях безопасности прекратить работы в проблемной зоне, чтобы VNĪ вместе с авторами проекта их устранило. "В остальной зоне застройщик был готов продолжить работы, но VNĪ чинило этому препятствия. Закон о строительстве и всеобщие строительные правила предопределяют, что строитель не имеет права работать иначе, как только на основе технического проекта, недостатки которого должен устранить его автор", - заявил Кокс.