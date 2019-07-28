Рай в океане с печальной репутацией: частный остров "педофилов и оргий"

В этом месяце по подозрению в педофилии был задержан миллиардер и финансист Эпштейн. Его обвиняют в склонении несовершеннолетних к проституции, а также в продаже людей в сексуальное рабство. Он подверг сексуальной эксплуатации десятки несовершеннолетних девочек (самой младшей из которых было 14 лет), а затем заставлял их вербовать новых жертв.

Все обвинения касаются преступлений, совершенных в период с 2002 по 2005 год. Однажды он уже избежал должного наказания - в 2008 году признал себя виновным в нарушении закона по двум пунктам, связанных с проституцией. Эпштейн отбыл 13-месячный тюремный срок и избежал судебного разбирательства.

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Сам Эпштейн все обвинения отвергает и настаивает, что встречи происходили по обоюдному согласию, и он был уверен, что девушки были совершеннолетними.

Эпштейн чрезвычайно богат. Когда-то он часто прилетал на Сент-Томас на своем личном самолете, а затем на вертолете отправлялся на частный остров площадью 29 га, который купил в 1998 году за неполных 8 миллионов долларов.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Однако объем и происхождение богатства Эпштейна не так прозрачны. Существуют различные теории, например, что Эпштейн помогает крупнейшим богачам Америки уклоняться от уплаты налогов, спекулирует валютными сделками или даже создал собственную финансовую пирамиду.

Эпштейн владеет еще одним приватным островом, частными домами в Палм-Бич и на Манхэттене, квартирой в Париже и ранчо в Нью-Мексико. Один только нью-йоркский дом стоит более 100 миллионов долларов, говорит агент по недвижимости класса люкс Долли Ленц. "Только миллиардеры могут позволить себе такую собственность", - говорит она.

Эпштейн управляет несколькими собственно основанными компаниями, главные офисы которых находятся в бизнес-центре на острове Сент-Томас. Хотя по крайней мере пять различных компаний, принадлежащих Эпштейну, зарегистрированы на территории центра, у них нет никаких данных по ним.

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Когда-то Эпштейн управлял своим бизнесом в Нью-Йорке, но позже перебрался на Виргинские острова. Возможно, он жаждал большей секретности или щедрых налоговых льгот.

Бывший сотрудник, который согласился дать анонимное интервью Bloomberg, говорит, что Эпштейн ввел на острове строгие правила: работники не должны были попадаться на глаза миллиардеру.

Еще одна странность - в расположившихся на острове зданиях есть два кабинета с сейфами. В редких случаях туда разрешалось заходить ответственному за хозяйственное обслуживание. Больше никому! Многие предполагают, что в сейфах хранилось что-то более ценное, чем деньги.

Не известно, вернется ли Эпштейн на остров Литл Сент-Джеймс. Бывший друг президента США Дональд Трамп и Билла Клинтона в настоящее время находятся под стражей в Нью-Йорке. На этой неделе американские СМИ сообщили, что к Эпштейну приставили дополнительную охрану из-за возможной попытки самоубийства. Телекомпания CNBC сообщила, что Эпштейн был найден на полу своей тюремной камеры почти без сознания и со следами удушья на шее.