Пассажирский поезд Рига-Болдерая можно запустить в течение двух-трех лет

"В центре Риги пробки возникают утром и вечером. Проехать по центру Риги становится все труднее, и, я думаю, что это также в государственных интересах, чтобы люди больше использовали именно поезда", - сказал министр.

Он отметил, что потребуются инвестиции, чтобы обеспечить на маршруте соответствующую скорость поездов, построить остановки, стоянки "park and ride" возле них.

"Все это можно сделать в течение двух-трех лет", - сказал Линкайтс.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министр сообщил, что необходимые для реализации проекта суммы пока не обсуждались, потому что сначала нужно хотя бы понять, в каких местах будут остановки.

Также финансирование зависит от того, кем будут обеспечиваться перевозки на этом маршруте - государством или государством в сотрудничестве со столичным самоуправлением.

"Чисто технически первое, что можно сделать, это запустить поезд в Болдераю до железнодорожного переезда, а затем смотреть и улучшать в сторону Даугавгривы", - сказал министр, добавив, что конечной станцией нового железнодорожного маршрута может стать именно Даугавгрива.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

По словам Линкайтса, при создании маршрута важно, чтобы он был конкурентоспособным.

"Если в настоящее время автобус 3-го маршрута вне часов пик доезжает из Болдераи в центр за 33 минуты, наша задача - добиться, чтобы поезд был намного быстрее. При существующей инфраструктуре от Болдераи до Риги можно доехать за 22 минуты, от Даугавгривы - за 27 минут. Это достаточно конкурентоспособный показатель", - сказал министр.

На вопрос о том, почему именно сейчас поднят вопрос о запуске поезда в Болдераю, глава Минсообщения ответил, что необходимо поощрять людей пересаживаться с автотранспорта на железнодорожный транспорт, а также максимально эффективно использовать имеющуюся железнодорожную инфраструктуру.

"Рига-Болдерая - один из тех маршрутов, где при относительно небольших финансовых вложениях можно добиться хорошего результата", - сказал министр.