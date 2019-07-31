Pasažieru vilciens в будущем планирует заменить и парк дизельных поездов

Pasažieru vilciens работает над новой стратегией развития, основной акцент в которой ставится на замену дизельных поездов, рассказал агентству LETA представитель компании Эгон Алерс.
В предыдущей концепции развития основной целью было заменить электропоезда. Теперь договор о поставках заключен, поэтому ведется работа над стратегией следующего периода развития, где основной акцент будет на неэлектрической зоне движения поездов.
Алерс отметил, что речь не идет о приобретении именно дизельных поездов, потому что, возможно, выгоднее будет купить, например, поезда на водороде.
"Мы строим планы, потому что дизельные поезда тоже старые и уже не выдерживают никакой конкуренции с точки зрения комфорта и скорости", - сказал представитель Pasažieru vilciens.
Как сообщалось, 30 июля был подписан договор между Pasažieru vilciens и чешским предприятием Škoda Vagonka о поставке новых электропоездов. Первые новые электропоезда в Латвии начнут курсировать в первой половине 2022 года.
Новые электропоезда будут состоять из четырех вагонов, длина одного поезда составит 109 метров. В каждом поезде будут сидячие места для 436 пассажиров, а общее число пассажиров, которое смогут перевезти новые электропоезда, составит 13 952 человека.
В новых электропоездах будет установлена система климат-контроля и удобства, соответствующие современным требованиям. Поезда будут оборудованы видео- и аудиосистемами информирования, а ход поездов будет более равномерным, чем в нынешних поездах, уровень шума в салонах новых поездов будет ниже. Конструктивная скорость новых поездов составит 160 км в час, однако максимальную скорость поезда смогут развивать только в тех местах, где это в будущем позволит железнодорожная инфраструктура.
После поставки новых электропоездов Pasažieru vilciens сможет ввести интервальные графики на всех маршрутах электропоездов, а значит в часы пик, по утрам и вечерам рабочих дней, поезда будут курсировать каждые 15-20 минут.