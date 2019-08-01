Чт, 1.08.2019
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Вступает в силу сниженная ставка акцизного налога на крепкий алкоголь

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ФОТО: Reuters/ScanPix

В соответствии с принятыми Сеймом 8 июля поправками к закону об акцизном налоге с сегодняшнего дня ставка акциза на крепкий алкоголь снижается на 15%.

Эта ставка будет действовать до 29 февраля 2020 года.

Изменения не касаются пива, вина и прочих алкогольных напитков с содержанием алкоголя менее 22%.

Поправки приняты из-за изменений на эстонском алкогольном рынке, которые окажут негативное влияние на деятельность латвийских коммерсантов, особенно в приграничной зоне.

Согласно прогнозам Министерства финансов, снижение акциза на эстонском рынке алкогольных напитков может привести к потере 92 млн евро из бюджета Латвии, поэтому, чтобы сохранить конкурентоспособность, необходимо снизить ставку на крепкий алкоголь хотя бы на 15%, таким образом уменьшив негативное фискальное влияние примерно до 32 млн евро.

В Эстонии с июля акциз на пиво, сидр и крепкий алкоголь снижен на 25%.

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