Рижская дума: претензии прокуратуры по нарушениям при ремонте улиц учтены

С учетом опыта прошлых лет претензии учтены заранее, и при оборудовании рабочего места ответственные лица следят за соблюдением нормативов и согласованной департаментом организации движения.

Кроме того, по запросу департамента теперь на объектах установлены информационные щиты с информацией об объекте, указатели направлений для пешеходов и предупредительные знаки.

С 2017 года на всех объектах работает независимый строительный надзор, контролируя выполнение работ в соответствии с нормативными актами и схемами организации движения.

По словам Диманте, специалисты департамента сообщения также осматривают объекты и немедленно указывают на нарушения. Если нарушения все же замечены, департамент призывает людей сообщать о них.

Например, именно благодаря сигналам жителей устранены нарушения на улице Чака, где весной ремонтировали водопровод, и дорога для пешеходов была слишком узкой.

Как сообщалось, прокурор отправил предупреждение Рижской думе, нескольким предприятиям и строительному надзору о нарушениях, допущенных в ходе проведения работ по ремонту рижских улиц в 2017 году, проинформировала агентство LETA пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Проведя проверку, прокурор констатировал, что во время ремонта улиц Элизабетес, Дзирнаву, Стабу, Бривибас, Дунтес, Зирню и Кр. Валдемара прохожим и другим менее защищенным участникам дорожного движения не было обеспечено возможности безопасного передвижения.

Например, во время проведения работ зона строительства не была отгорожена вспомогательными барьерами, временный тротуар не был отгорожен вспомогательными барьерами от проезжей части, а также необоснованно было перекрыто движение пешеходов на одной стороне улицы. По заявлению прокурора, эти нарушения носили систематический характер.

Кроме того, прокуратура констатировала, что Рижская дума произвела предусмотренные законом действия, чтобы призвать виновных лиц к административной ответственности, однако не было принято предусмотренных нормативными актами мер для обеспечения своевременного устранения нарушений.