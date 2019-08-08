В Латвии некому собирать ягоды. Везут работников с Украины, но и это не просто

Владелица занимающейся выращиванием черники компании Arosa–R Мара Рудзате рассказала передаче о том, что на данный момент у нее есть лишь треть необходимых собирателей ягод, в то время как сладкая ягода уже созрела и начинает падать на землю.

Она отметила, что в прошлом году ягод было мало, зато в этом году ожидается рекордный урожай.

Чтобы собрать все поле, ей необходимо 120 работников, а есть только 50, при этом большинство - рабочая сила из Украины.

Как отмечает Мара, и их привезти не легко - поехать в Польшу или Европу им гораздо проще, там не надо оформлять бумаги.

"А у нас - необходимы подписи, копии паспортов, иду в службу миграции, делаю вызов. За каждого плачу 60 евро, а им надо идти там в Украине в посольство и получать визу и платить каждому 45 евро", - рассказала Мара.

Светлана с Украины рассказала, что приезжает собирать ягоды в Латвию уже пятый год, ей все нравится, и зарплата и отношение.

"Почему местные не идут? Я не знаю! У нас 85 000 безработных, мы потратили на рекламы 1000 евро, рекламировались в Лудзе, Талси, Алуксне, Гулбене, на Facebook. Я не за то, чтобы привозить рабочую силу без каких-либо правил, но для сезонных работников по сбору ягод наши верха должны понимать", - признает предприниматель.

"Магазины забирают все, что могу дать, каждый день люди приезжают с ведрами и корзинами сами собирают, чтобы платить меньше, чем на рынке", - добавляет она.

Несмотря на то, что черника - дорогая ягода, спрос на нее растет. Площади расширяют Польша, Франция, Германия. Украина планирует увеличить посадки до миллиона га. Тогда будет еще сложнее привлечь работников оттуда, отметили в выпуске.