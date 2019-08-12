Заложены доли капитала Arēna Rīga

Glesum Investments, единственным владельцем которого является Юрис Савицкис, заложило все принадлежащие ему доли капитала предприятия Arēna Rīga, управляющего многофункциональным холлом Arēna Rīga, свидетельствуют данные Lursoft.
Коммерческий залог оформлен на латвийский Expobank и чешской Expobank, а максимальная сумма обеспеченного требования по залогу составляет 24 млн евро.
Одновременно Arēna Rīga зарегистрировала два новых коммерческих залога - один залог оформлен на торговые марки Arēna Rīga и ARĒNA RĪGA, а также на два автомобиля Toyota и микроавтобус Opel, а второй - на все 508 долей капитала Arena Catering - дочернего предприятия Arēna Rīga. Кроме того, зарегистрирован коммерческий залог на все имущество Arena Catering.
Эти три залога также оформлены на латвийский Expobank и чешской Expobank, а максимальная сумма обеспеченного требования по каждому залогу составляет 24 млн евро.
Все четыре коммерческих залога были зарегистрированы в пятницу, 9 августа.
Как сообщалось, в 2018 году оборот Arēna Rīga составил 5,851 млн евро, что на 22,9% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 34,4% до 1,702 млн евро. Предприятие Arēna Rīga зарегистрировано в 2005 году, его основной капитал составляет 16,221 млн евро. Единственным владельцем Arēna Rīga с сентября 2013 года является Glesum Investments, которое принадлежит Савицкису.