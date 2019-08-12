Заложены доли капитала Arēna Rīga

Коммерческий залог оформлен на латвийский Expobank и чешской Expobank, а максимальная сумма обеспеченного требования по залогу составляет 24 млн евро.

Одновременно Arēna Rīga зарегистрировала два новых коммерческих залога - один залог оформлен на торговые марки Arēna Rīga и ARĒNA RĪGA, а также на два автомобиля Toyota и микроавтобус Opel, а второй - на все 508 долей капитала Arena Catering - дочернего предприятия Arēna Rīga. Кроме того, зарегистрирован коммерческий залог на все имущество Arena Catering.

Эти три залога также оформлены на латвийский Expobank и чешской Expobank, а максимальная сумма обеспеченного требования по каждому залогу составляет 24 млн евро.

Все четыре коммерческих залога были зарегистрированы в пятницу, 9 августа.