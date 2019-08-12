Историческая ситуация в сфере ипотечных кредитов в Дании: банк платит проценты клиентам

Ставки ипотечного кредита в Дании снизились до исторического минимума. Отдельные предложения предусматривают, что банки фактически доплачивают клиентам за то, что они взяли кредит, пишет Forbes.
Сообщается, что впервые в истории государства местный банк предложил ипотечный кредит на 20 лет со ставкой 0%. В свою очередь другое кредитное учреждение установило негативную процентную ставку для кредитов сроком до 10 лет, таким образом, клиентам будут доплачивать за взятие кредита.
Nordea Bank в Дании сообщил, что предложит ипотечный кредит на 20 лет с фиксированной нулевой ставкой. Это первый такой случай в истории государства.
Кроме того, в начале августа крупнейший ипотечный кредитор Дании на кредиты до 30 лет установил ставку в размере 0,5%.
В свою очередь Jyske Bank на кредиты до 10 лети установил ставку -0,5% - проценты платит банк клиенту, а не наоборот.
"У нас самые низкие ставки по ипотечным кредитам в истории Дании. Это исторический минимум", - сообщила главный экономист Realkredit Danmark Кристин Хилигсой.
"Это новая страница в истории ипотечных кредитов. Несколько месяцев назад казалось, что это невозможно, но... Эта ситуация удивляет", - сказал экономист Jyske Bank Миккель Хег.
В целом эксперты оценивают ситуацию позитивно, и это может мотивировать жителей активнее приобретать недвижимость.