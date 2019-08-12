Пн, 12.08.2019
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Историческая ситуация в сфере ипотечных кредитов в Дании: банк платит проценты клиентам

ФОТО: AFP / Scanpix

Ставки ипотечного кредита в Дании снизились до исторического минимума. Отдельные предложения предусматривают, что банки фактически доплачивают клиентам за то, что они взяли кредит, пишет Forbes.

Сообщается, что впервые в истории государства местный банк предложил ипотечный кредит на 20 лет со ставкой 0%. В свою очередь другое кредитное учреждение установило негативную процентную ставку для кредитов сроком до 10 лет, таким образом, клиентам будут доплачивать за взятие кредита.

Nordea Bank в Дании сообщил, что предложит ипотечный кредит на 20 лет с фиксированной нулевой ставкой. Это первый такой случай в истории государства.

Кроме того, в начале августа крупнейший ипотечный кредитор Дании на кредиты до 30 лет установил ставку в размере 0,5%.

В свою очередь Jyske Bank на кредиты до 10 лети установил ставку -0,5% - проценты платит банк клиенту, а не наоборот.

"У нас самые низкие ставки по ипотечным кредитам в истории Дании. Это исторический минимум", - сообщила главный экономист Realkredit Danmark Кристин Хилигсой.

"Это новая страница в истории ипотечных кредитов. Несколько месяцев назад казалось, что это невозможно, но... Эта ситуация удивляет", - сказал экономист Jyske Bank Миккель Хег.

В целом эксперты оценивают ситуацию позитивно, и это может мотивировать жителей активнее приобретать недвижимость.

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