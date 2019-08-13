Дело Tokyo City: обвиняемые директора заключили соглашение с прокуратурой

Согласно обвинительному заключению, директора двух ресторанов Tokyo City в период с апреля 2017 года до декабря 2017 года выплачивали работникам ресторанов часть зарплат (вплоть до 600 евро в месяц) наличными деньгами, которые не указывали в бухучете.

Между обвиняемыми и прокурором прокуратуры по расследованию финансовых и экономических преступлений Мартиньшем Янсонсом была достигнута договоренность о признании вины и наказании, обвиняемые приговорены к денежным штрафам в размере 8600 евро, а также дополнительному наказанию - запрету вести коммерческую деятельность всех видов на два года.

Каждый из ресторанов был отдельным предприятием, оба предприятия ликвидированы.

Чтобы не удерживать взносы соцстрахования и подоходный налог с населения, одна из обвиняемых выплатила в виде зарплат работникам одного из ресторанов Tokyo City не менее 16 274 евро. Тем самым государству причинен материальный ущерб в виде неуплаченных налогов в размере 12 911 евро.

Второе обвиняемое лицо выплатило работникам второго ресторана Tokyo City в виде зарплат "в конвертах" не менее 11 026 евро. Государству причинен материальный ущерб в размере 8747 евро.

Пострадавшей стороной признано государство, представитель которого потребовал компенсации ущерба в размере 21 659 евро.

Осужденные лица возместили компенсацию в полном объеме.