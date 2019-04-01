Директора ресторанов Tokyo City обвиняются в выплате зарплат ''в конвертах''

Прокурор прокуратуры по расследованию финансово-экономических преступлений передал в суд Видземского предместья Риги уголовное дело, по которому в выплате зарплат "в конвертах" к уголовной ответственности привлечены директора двух ресторанов Tokyo City, сообщила агентству LETA представитель Генпрокуратуры Лаура Маевска.
Суду переданы также материалы уголовных процессов о применении принудительных средств влияния к двум юридическим лицам, в интересах которых директора обоих ресторанов выплачивали не указанную в бухучете зарплату в крупном размере.
Как выяснило агентство LETA, перед судом предстанут Даце Гаспажиня-Корецка и Гуна Рожицка. По информации, имеющейся в открытом доступе, Гаспажиня-Корецка была директором ресторана Tokyo City на улице Кр. Барона в Риге.
Согласно обвинительному заключению, директора двух ресторанов Tokyo City в период с апреля 2017 года до декабря 2017 года выплачивали работникам ресторанов часть зарплат (вплоть до 600 евро в месяц) наличными деньгами, которые не указывали в бухучете.
Чтобы не удерживать взносы соцстрахования и подоходный налог с населения, одна из обвиняемых выплатила в виде зарплат работникам одного из ресторанов Tokyo City не менее 16 274 евро. Тем самым государству причинен материальный ущерб в виде неуплаченных налогов в размере 12 911 евро.
Вторая обвиняемая выплатила работникам второго ресторана Tokyo City в виде зарплат "в конвертах" не менее 11 026 евро. Государству причинен материальный ущерб в размере 8747 евро.
За эти правонарушения Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.