Призывают освободить от долгов людей с низким доходом, имеющих незначительную задолженность

Она пояснила, что в настоящее время, включенный в Закон о неплатежеспособности процесс неплатежеспособности физического лица является относительно дорогим и не подходит людям с объемом долговых обязательств до 5 000 евро. Таким образом, лица с низкими доходами не имеют возможности юридически решить свои проблемы с платежеспособностью.

Новые правила будут применяться к тем физическим лицам, чей объем долговых обязательств составляет от 2 000 до 5 000 евро, что в свою очередь предусматривает то, что долговые обязательства должны быть определенного вида. Заявление об освобождении от долговых обязательств будет оценивать присяжный нотариус, однако до рассмотрения заявления физическому лицу нужно будет пройти курсы финансовой грамотности.

Законопроект предусматривает, что жалобу о решении присяжного нотариуса будет рассматривать суд.

Также под компетенцию суда передается новое решение в сфере неплатежеспособности - возможность в определенных случаях отозвать освобождение физического лица от долговых обязательств.