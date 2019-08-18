Вс, 18.08.2019
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В Крустпилсском крае на площади 300 кв. метров горит торф

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В субботу вечером в Крустпилсской волости Крустпилсского края начался пожар на торфянике, который все еще тушат.

Как сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола, вызов на пожар поступил в 20.06. Площадь горения составляет около 300 кв. м, но местами торф горит на глубине метра.

В 22.11 пожар удалось локализовать, но утром в воскресенье пожарные продолжают поливать водой тлеющие места.

Также вчера трижды горели сжатые поля. Самый большой из этих пожаров произошел в Пилсрундале Рундальского края, где площадь горения составила 12 га.

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