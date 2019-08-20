Вторым вице-мэром Риги стала депутат "Согласия" Анна Владова

За нее проголосовали 11 депутатов партии "Честь служить Риге" (ЧСР), четыре представителя "Фракции независимых депутатов "(ФНД), три депутата блока "Риге" и 17 депутатов "Согласия". Против утверждения Владовой голосовали 16 депутатов.

В ведении Владовой будут находиться Рижский национальный зоосад, Рижская 1-я больница, Рижский родильный дом, Рижская 2-я больница и Рижский центр здоровья, Rīgas ūdens, Rīgas pilsētbūvnieks un Getliņi Eko. Также она будет контролировать работу департаментов сообщения и благосостояния.

Второй вице-мэр Вадим Баранник будет держателем капитала Rīgas Centrāltirgus, Rīgas satiksme un Rīgas namu pārvaldnieks, а также курировать работу департамента развития города.

Председатель думы Олег Буров будет отвечать за департаменты жилья и окружающей среды, образования, культуры и спорта, финансов, собственности, предприятия Rīgas meži, Rīgas nami и другие предприятия с муниципальным капиталом.

Владова - первая женщина на должности заместителя председателя Рижской думы за 17 лет. В 2002 году эту должность занимала Инесе Вайдере, член партии "Тевземей ун Бривибай".

Владова 1968 г.рожд. по образованию английский филолог. С 2002 года работала директором Рижской 80-й средней школы, в 2013 году избрана в думы по списку "Согласия"/ЧСР, второй раз избрана в 2017 году. Является членом правления "Согласия".