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  • Вторым вице-мэром Риги стала депутат "Согласия" Анна Владова

Вторым вице-мэром Риги стала депутат "Согласия" Анна Владова

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Анна Владова

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

35 голосами "за" вице-мэром Риги во вторник была избрана депутат "Согласия" Анна Владова.

За нее проголосовали 11 депутатов партии "Честь служить Риге" (ЧСР), четыре представителя "Фракции независимых депутатов "(ФНД), три депутата блока "Риге" и 17 депутатов "Согласия". Против утверждения Владовой голосовали 16 депутатов.

В ведении Владовой будут находиться Рижский национальный зоосад, Рижская 1-я больница, Рижский родильный дом, Рижская 2-я больница и Рижский центр здоровья, Rīgas ūdens, Rīgas pilsētbūvnieks un Getliņi Eko. Также она будет контролировать работу департаментов сообщения и благосостояния.

Второй вице-мэр Вадим Баранник будет держателем капитала Rīgas Centrāltirgus, Rīgas satiksme un Rīgas namu pārvaldnieks, а также курировать работу департамента развития города.

Председатель думы Олег Буров будет отвечать за департаменты жилья и окружающей среды, образования, культуры и спорта, финансов, собственности, предприятия Rīgas meži, Rīgas nami и другие предприятия с муниципальным капиталом.

Владова - первая женщина на должности заместителя председателя Рижской думы за 17 лет. В 2002 году эту должность занимала Инесе Вайдере, член партии "Тевземей ун Бривибай".

Владова 1968 г.рожд. по образованию английский филолог. С 2002 года работала директором Рижской 80-й средней школы, в 2013 году избрана в думы по списку "Согласия"/ЧСР, второй раз избрана в 2017 году. Является членом правления "Согласия".

Согласно декларации, доходы Владовой составили в 2018 году 33,5 тыс. евро и заработаны в Рижской думе и на должности директора школы. Владова владеет автомашиной Honda CRV и двумя квартирами в Риге.

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