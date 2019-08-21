Цой - жив, Антоха для хипстеров, а голый Тилль нарыбачил на новый альбом
Русский TVNET предлагает вашему вниманию четвертый короткий обзор самых интересных музыкальных и околомузыкальных событий недели.
Антоха для хипстеров
Исполнитель Антоха МС снялся в мини-фильме. В нем певец отправляется в Токио, где погружается приключение-медитацию в сердце мегаполиса. В результате этого путешествия появляются новые творческие идеи.
"TOKYЁ" - первый документальный фильм-путешествие об охотниках за новым опытом, отправляющихся за ним в самые неожиданные места по всему миру.
За шесть дней видео посмотрело около 166,5 тысяч человек.
Тилль нарыбачил на новый альбом
Пока одной из самых обсуждаемых новостей недели был голый перформанс вокалиста группы Rammstein на рыбалке в Финляндии, у его второго метал-проекта Lindemann копился материал.
На своей странице в Instagram соратник Тилля Петер Тэгтгрен (Pain, Hypocrisy) сообщил, что второй альбом уже готов, смикширован и спродюсирован.
Напомним, в апреле 2018 года в Германии прошел спектакль Hänsel und Gretel, музыку для которого написали Тилль и Петер. Они специально для постановки записали 6 песен. Скорее всего эти шесть песен войдут в будущий альбом, а дата выхода пока не называется. Вся музыкальная часть воплощена Тэгтгреном, а Линдеманн отвечал за лирику.
Проект Lindemann свой последний сингл Mathematik выпустили в прошлом году. Он был записан совместно с репером Haftbefehl и был неоднозначно воспринят поклонниками.
Тише, Танечка, не плачь
Украинская группа Jinjer имеет множество почитателей не только по всей Европе, но и в Латвии. Jinjer - это взрывоопасная смесь из грув-метала с элементами прогрессивного металкора.
@elbriotfestival a few days ago was a real blast! 🔥🔥 📸 By @heyka.photography #jinjer #metal #progressive #groove #progressivemetal #hardcore #jinjerbass #bass #sp #line6 #helix #line6helix #coffeecabs #new #album #newsongs #daddario #tama #Zildjian #odguitars #overloadguitars
В начале августа лейбл Napalm Records разместили на своей YouTube-странице лайв-запись выступления группы на фестивале Wacken Open Air 2019.
Напомним, в начале 2019 года на лейбле Napalm Records у коллектива вышел EP под названием Micro. Который был хорошо принят критиками и поклонниками.
Слезы под дождем
Тарья Турунен финская рок-певица и бывшая вокалистка симфоник-метал-группы Nightwish выпустила новый клип на песню Tears in Rain.
Известно, что композиция войдет в новый альбом In The Raw, релиз назначен на 30 августа. Вместе с композицией Tears in Rain в него вошли и две вещи, которые артистка представила ранее: Dead Promises и Railroads.
Тарья Турунен является настоящей иконой для ценителей симфонического метала. Кстати, для тех, кто не знает: Тарья была номинирована на шесть наград Emma, а в 2009 была предварительно номинирована на премии Грэмми.
Цой - жив!
15 августа на место аварии легендарного артиста Виктора Цоя, на 35 километре шоссе Слока-Тукумс у памятника собрались фанаты, которые почтили память рок-музыканта, принесли цветы и пели его песни.
Если вы хотели ощутить атмосферу настоящего рок-н-ролла, то 16 августа вам следовало посетить клуб Melnā Piektdiena, где прошел ежегодный концерт-фестиваль памяти погибшего музыканта. На мероприятии выступили рижские группы ППШ, СерыйWolk, АэроГена, а также исполнители Анна Мора (Литва), Анаит & Глеб СТХ и Tamara Rutkovska & Band.
В программе прозвучало тридцать композиций Виктора Цоя и несколько авторских вещей рижских музыкантов.
Галерея: >>> Вечер памяти Виктора Цоя
"Гудбай Америка" и "Лето без интернета"
На минувших выходных в Юрмале выступили сразу две ключевые фигуры российской рок-сцены - Вячеслав Бутусов и Илья Лагутенко.
Несмотря на статус ветерана русского рока, Вячеслав Бутусов в отличной форме: не фальшивит, его голос кристально чист и звонок. Он, подобно дирижеру симфонического оркестра, стоит перед пюпитром с гитарой в руках, регулируя процесс звукосочетания. И почти никто из зрителей не держал в руках смартфоны, чтобы сделать фото или снять видео. Разве, что некоторые люди их держали в качестве фонариков.
Следом, 14 августа, в концертном зале "Дзинтари" выступил "Мумий Тролль" во главе с Ильей Лагутенко в бордовом плаще, шляпе и солнцезащитных очках. Несмотря на то, что организаторы обещали акустический концерт, музыканты все-таки привезли в Юрмалу электричество. И как оказалось, не зря!
Подробнее: >>> Концерт "Мумий Тролль" в Дзинтари: от "Девочки" и "Утекай" до "Дельфинов" и песни на латышском
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