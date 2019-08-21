Ср, 21.08.2019
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Цой - жив, Антоха для хипстеров, а голый Тилль нарыбачил на новый альбом
#Седьмая нота

ФОТО: скриншот видео

Русский TVNET предлагает вашему вниманию четвертый короткий обзор  самых интересных музыкальных и околомузыкальных событий недели. 

Антоха для хипстеров

Исполнитель Антоха МС снялся в мини-фильме. В нем певец отправляется в Токио, где погружается приключение-медитацию в сердце мегаполиса. В результате этого путешествия появляются новые творческие идеи.

"TOKYЁ" - первый документальный фильм-путешествие об охотниках за новым опытом, отправляющихся за ним в самые неожиданные места по всему миру.

За шесть дней видео посмотрело около 166,5 тысяч человек. 

Подробнее: >>> Сам фильм можно посмотреть ЗДЕСЬ

Тилль нарыбачил на новый альбом

Пока одной из самых обсуждаемых новостей недели был голый перформанс вокалиста группы Rammstein на рыбалке в Финляндии, у его второго метал-проекта Lindemann копился материал.

На своей странице в Instagram соратник Тилля Петер Тэгтгрен (Pain, Hypocrisy) сообщил, что второй альбом уже готов, смикширован и спродюсирован. 

Напомним, в апреле 2018 года в Германии прошел спектакль Hänsel und Gretel, музыку для которого написали Тилль и Петер. Они специально для постановки записали 6 песен. Скорее всего эти шесть песен войдут в будущий альбом, а дата выхода пока не называется. Вся музыкальная часть воплощена Тэгтгреном, а Линдеманн отвечал за лирику.

Проект Lindemann свой последний сингл Mathematik выпустили в прошлом году. Он был записан совместно с репером Haftbefehl и был неоднозначно воспринят поклонниками. 

Подробнее: >>> Клип проекта Lindemann - Mathematik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Btw, @lindemannofficial new album is done, produced & mixed by yours truly ..

A post shared by Peter Tägtgren-Official (@peter.tagtgren) on

Тише, Танечка, не плачь

Украинская группа Jinjer имеет множество почитателей не только по всей Европе, но и в Латвии. Jinjer - это взрывоопасная смесь из грув-метала с элементами прогрессивного металкора.

В начале августа лейбл Napalm Records разместили на своей YouTube-странице лайв-запись выступления группы на фестивале Wacken Open Air 2019. 

Напомним, в начале 2019 года на лейбле Napalm Records у коллектива вышел EP под названием Micro. Который был хорошо принят критиками и поклонниками. 

Подробнее >>> Прослушать альбом Jinjer - Micro

Слезы под дождем

Тарья Турунен финская рок-певица и бывшая вокалистка симфоник-метал-группы Nightwish выпустила новый клип на песню Tears in Rain.

Известно, что композиция войдет в новый альбом In The Raw, релиз назначен на 30 августа. Вместе с композицией Tears in Rain в него вошли и две вещи, которые артистка представила ранее: Dead Promises и Railroads.

Тарья Турунен является настоящей иконой для ценителей симфонического метала. Кстати, для тех, кто не знает: Тарья была номинирована на шесть наград Emma, а в 2009 была предварительно номинирована на премии Грэмми.

Цой - жив!

15 августа на место аварии легендарного артиста Виктора Цоя, на 35 километре шоссе Слока-Тукумс у памятника собрались фанаты, которые почтили память рок-музыканта, принесли цветы и пели его песни.

Подробнее: >>> "В наших сердцах": Как вспоминали Виктора Цоя (фото, видео)

Если вы хотели ощутить атмосферу настоящего рок-н-ролла, то 16 августа вам следовало посетить клуб Melnā Piektdiena, где прошел ежегодный концерт-фестиваль памяти погибшего музыканта. На мероприятии выступили рижские группы ППШ, СерыйWolk, АэроГена, а также исполнители Анна Мора (Литва), Анаит & Глеб СТХ и Tamara Rutkovska & Band. 

В программе прозвучало тридцать композиций Виктора Цоя и несколько авторских вещей рижских музыкантов. 

Галерея: >>> Вечер памяти Виктора Цоя 

"Гудбай Америка" и "Лето без интернета"

На минувших выходных в Юрмале выступили сразу две ключевые фигуры российской рок-сцены - Вячеслав Бутусов и Илья Лагутенко.

Несмотря на статус ветерана русского рока, Вячеслав Бутусов в отличной форме: не фальшивит, его голос кристально чист и звонок. Он, подобно дирижеру симфонического оркестра, стоит перед пюпитром с гитарой в руках, регулируя процесс звукосочетания. И почти никто из зрителей не держал в руках смартфоны, чтобы сделать фото или снять видео. Разве, что некоторые люди их держали в качестве фонариков.  

Подробнее: >>> Бутусов в Юрмале - никакого шоу, только качественная рок-музыка

Следом, 14 августа, в концертном зале "Дзинтари" выступил "Мумий Тролль" во главе с Ильей Лагутенко в бордовом плаще, шляпе и солнцезащитных очках. Несмотря на то, что организаторы обещали акустический концерт, музыканты все-таки привезли в Юрмалу электричество. И как оказалось, не зря!

Подробнее: >>> Концерт "Мумий Тролль" в Дзинтари: от "Девочки" и "Утекай" до "Дельфинов" и песни на латышском

Русский TVNET напоминает, что рубрика #Седьмая нота еженедельно рассказывает о музыкальных и околомузыкальных событиях в Латвии и не только. У тебя есть новость? Смело присылай ее к нам в редакцию - raisa.smirnova@co.tvnet.lv. 

 

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