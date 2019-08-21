Цой - жив, Антоха для хипстеров, а голый Тилль нарыбачил на новый альбом

Антоха для хипстеров

Исполнитель Антоха МС снялся в мини-фильме. В нем певец отправляется в Токио, где погружается приключение-медитацию в сердце мегаполиса. В результате этого путешествия появляются новые творческие идеи.

"TOKYЁ" - первый документальный фильм-путешествие об охотниках за новым опытом, отправляющихся за ним в самые неожиданные места по всему миру.

За шесть дней видео посмотрело около 166,5 тысяч человек.

Тилль нарыбачил на новый альбом

Пока одной из самых обсуждаемых новостей недели был голый перформанс вокалиста группы Rammstein на рыбалке в Финляндии, у его второго метал-проекта Lindemann копился материал.

На своей странице в Instagram соратник Тилля Петер Тэгтгрен (Pain, Hypocrisy) сообщил, что второй альбом уже готов, смикширован и спродюсирован.

Напомним, в апреле 2018 года в Германии прошел спектакль Hänsel und Gretel, музыку для которого написали Тилль и Петер. Они специально для постановки записали 6 песен. Скорее всего эти шесть песен войдут в будущий альбом, а дата выхода пока не называется. Вся музыкальная часть воплощена Тэгтгреном, а Линдеманн отвечал за лирику.

Проект Lindemann свой последний сингл Mathematik выпустили в прошлом году. Он был записан совместно с репером Haftbefehl и был неоднозначно воспринят поклонниками.

Тише, Танечка, не плачь

Украинская группа Jinjer имеет множество почитателей не только по всей Европе, но и в Латвии. Jinjer - это взрывоопасная смесь из грув-метала с элементами прогрессивного металкора.

В начале августа лейбл Napalm Records разместили на своей YouTube-странице лайв-запись выступления группы на фестивале Wacken Open Air 2019.

Напомним, в начале 2019 года на лейбле Napalm Records у коллектива вышел EP под названием Micro. Который был хорошо принят критиками и поклонниками.

Слезы под дождем

Тарья Турунен финская рок-певица и бывшая вокалистка симфоник-метал-группы Nightwish выпустила новый клип на песню Tears in Rain.

Известно, что композиция войдет в новый альбом In The Raw, релиз назначен на 30 августа. Вместе с композицией Tears in Rain в него вошли и две вещи, которые артистка представила ранее: Dead Promises и Railroads.