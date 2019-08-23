В Вентспилсе по подозрению в убийстве старушки молотком задержан ее родственник

В Вентспилсе за убийство родственницы молотком арестован мужчина, сообщает агентство LETA.
Так, в начале августа в одной из квартир Вентспилса была найден женщина в возрасте примерно 90 лет с травмами головы. Ее доставили в медицинское учреждение, однако после полуночи она от полученных травм скончалась.
По подозрению в совершении этого преступления был задержан мужчина 1967 года рождения, являющийся родственником погибшей. Сейчас к нему применена мера пресечения в виде ареста.
Выяснилось, что в тот день мужчина гостил у женщины и между ними произошел конфликт. Мужчина взял молоток и ударил женщине по голове, после чего взял ее мобильный телефон и деньги и ушел.
Женщину обнаружила в квартире ее подруга, которая и вызвала Службу неотложной медицинской помощи.
Задержанный ранее в поле зрения полиции не попадал. Следствие продолжается.