Пт, 23.08.2019
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В Вентспилсе по подозрению в убийстве старушки молотком задержан ее родственник

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Вентспилсе за убийство родственницы молотком арестован мужчина, сообщает агентство LETA.

Так, в начале августа в одной из квартир Вентспилса была найден женщина в возрасте примерно 90 лет с травмами головы. Ее доставили в медицинское учреждение, однако после полуночи она от полученных травм скончалась.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан мужчина 1967 года рождения, являющийся родственником погибшей. Сейчас к нему применена мера пресечения в виде ареста.

Выяснилось, что в тот день мужчина гостил у женщины и между ними произошел конфликт. Мужчина взял молоток и ударил женщине по голове, после чего взял ее мобильный телефон и деньги и ушел.

Женщину обнаружила в квартире ее подруга, которая и вызвала Службу неотложной медицинской помощи.

Задержанный ранее в поле зрения полиции не попадал. Следствие продолжается.

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