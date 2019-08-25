В США молодожены разбились в ДТП сразу после свадьбы

В штате Техас, США, вскоре после завершения свадебной церемонии новобрачные сели в автомобиль, но попали в аварию, в результате которой погибли как жених, так и невеста, сообщает CNN.
19-летняя Харли Морган и 20-летний Райен Будротика выехали из отделения загса на 87-е шоссе, где их автомобиль столкнулся с машиной, которая ехала с перегруженным прицепом, свидетельствует опубликованная полицией информация.
Как рассказал прессе представитель полиции, мать жениха и его сестра стали свидетелями трагической аварии.
"Я видела, как погибал мой ребенок. Я изо всех сил пыталась вытащить своего сына из автомобиля. Эта картина будет преследовать меня до конца дней. Я видела, как машина моего сына врезалась в другую", - рассказала мать жениха.
Водитель второго автомобиля в ДТП не пострадал.
Полиция начала следствие.