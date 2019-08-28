Умерли, отравившись газом. Новые факты о смерти трех детей в Эстонии

Расследование произошедшей в октябре прошлого года одном из домов в столичном микрорайоне Какумяэ трагедии вышло на финишную прямую. По данным Postimees, обстоятельства говорят о том, что причиной несчастного случая с газом могли стать действия отца.

"Будь что будет. Я готов ко всему. Мне уже нечего терять", - сказал Энн Пейль, потерявший в трагедии троих детей. Он знает, что расследование уголовного дела вышло на финишную прямую, а он может стать обвиняемым.

При общении с журналистом Энн был немногословен и сказал, что до сих пор не пережил трагедию. Он сказал, что подробности следственного процесса его не интересуют, но он в курсе, что его считают возможным виновником инцидента. "Да, следствие еще в процессе", - сказал он на вопрос о том, могут ли ему предъявить обвинение.

С большой долей вероятности, Пейлю придется предстать перед судом. Одним из возможных итогов может стать согласительное производство — когда обвиняемый признает вину и его наказывают в упрощенном порядке. В этой ситуации необходимо согласие прокуратуры, обвиняемого и его защитника. "Да, разговоры были, но посмотрим, чем все закончится", - сказал Пейль по поводу согласительного производства. В то же время он не исключил и обычное производство. На вопрос о том, готов ли он подробнее рассказать о том, что произошло с газовым оборудованием в их доме, он ответил отрицательно.

В прокуратуре сообщили, что расследование уголовного дела вышло на финишную прямую, но разглашение деталей может навредить его дальнейшему ходу.

Противоречивые показания

Как и бывает в подобных случаях, сразу же после трагедии был проведен следственный эксперимент. Следователи постарались максимально реалистично воспроизвести события того дня, когда вернувшаяся в пятницу вечером после поездки мама включила газовое устройство перед отходом ко сну. Группа специалистов проверила, распространяется ли по дому угарный газ после включения отопительного оборудования. Также следователи проверили, насколько быстро смертельный газ может добраться до располагающихся на втором этаже спален.

Затем следователи попытались выяснить, что произошло с газовым оборудованием, потому что при его исправном функционировании утечки газа не могло произойти.

По данным Postimees, непосредственно после инцидента Пейль сообщил полицейским, что собственноручно ремонтировал отопительное оборудование, но позже заявлял, что работу выполняли вызванные на дом техники. В то же время он не мог назвать ни фирму, ни предоставить контактные данные ремонтников.

Проблема в отопительной системе

Через пару дней после трагедии стало понятно, что угарный газ попал в жилые помещения через неисправную систему отопления – было видно, что отходящая от рядного дома труба словно была отсоединена. Внешняя труба газового отопления была перекошена. "Видимо, трубу убрали. Похоже, ее разобрали", - сказал Postimees занимающийся много лет газовым оборудованием специалист.

Было непонятно, кто и когда трогал трубу. Это и стала выяснять прокуратура. В ходе уголовного производства надо было установить, стала ли причиной смерти детей чья-то неосторожность или дело было в неисправной и необслуженной газовой системе отопления. Несмотря на то, что прокуратура за пару месяцев установила обстоятельства произошедшего, из-за сложности дела его расследование растянулось на десять месяцев.

13 октября 2018 года в 18:11 Центр тревоги получил сообщение, что в частном доме, расположенном в жилом районе Какумяэ в Таллинне, обнаружили тела двух детей в возрасте четырех и семи лет. По первоначальным данным, произошла утечка газа, причиной смерти детей стало отравление газом.