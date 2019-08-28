Ср, 28.08.2019
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Министерство предлагает выделенные на школьные обеды деньги направить на зарплаты учителей

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Продолжая работу над бюджетом следующего года, Министерство образования и науки предложило передать функцию обеспечения бесплатных обедов в 1-4-х классах самоуправлениям, а предусмотренные для этой цели 20 млн евро направить на приоритетные меры, в том числе зарплаты учителей.

Предложение Минобразования состоит в том, чтобы запланированное финансирование в размере 19,68 млн евро в 2020 году и далее направлять на приоритетные меры министерства, в том числе зарплаты учителей, исследования и др.

Сейчас ведомство обеспечивает средства госбюджета на бесплатные обеды ученикам 1-4-х классов, а самоуправления в рамках своих возможностей обеспечивают бесплатные обеды и более старшим школьникам.

Финансирование на каждого школьника составляет 1,47 евро в день.

Минобразования считает, что обеспечение школьников бесплатными обедами является нехарактерной для него функцией, которую оно предлагало передать самоуправлениям уже в 2016 году.

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