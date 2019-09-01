Прекращена работа карт Galactico

С 1 сентября прекращена работа подарочных карт и карт привилегий альянса Galactico, сообщила Илзе Жука - представитель норвежской компании Linstow, дочерняя компания которой Linstow Center Management управляет в Латвии торговыми центрами Alfa, Origo и Mols.
Жука отметила, что решение прекратить альянс Galactico (Alfa, Origo, Galerija Centrs, Mols и Dole) связан со стратегией развития бизнеса. Однако новые бизнес планы она не прокомментировала.
Компания Linstow Center Management зарегистрирована в 2004 году, уставной капитал - 1 162 486 евро, владелец компании - норвежское предприятие Linstow.