Вс, 1.09.2019
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Прекращена работа карт Galactico

Торговый центр "Alfa"

ФОТО: Lita Krone/LETA

​С 1 сентября прекращена работа подарочных карт и карт привилегий альянса Galactico, сообщила Илзе Жука - представитель норвежской компании Linstow, дочерняя компания которой Linstow Center Management управляет в Латвии торговыми центрами Alfa, Origo и Mols. 

Жука отметила, что решение прекратить альянс Galactico (Alfa, Origo, Galerija Centrs, Mols и Dole) связан со стратегией развития бизнеса. Однако новые бизнес планы она не прокомментировала.

Компания Linstow Center Management зарегистрирована в 2004 году, уставной капитал - 1 162 486 евро, владелец компании - норвежское предприятие Linstow.

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