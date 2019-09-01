Вс, 1.09.2019
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Парень из Минска завел лисенка и жизнь круто изменилась. Он даже бросил пить

Иллюстративное фото

ФОТО: Unplash

Молодой минчанин завел дома лисенка, в следствии чего перестал пить, курить и больше не уходит в загулы. При чем тут животное, спросите вы? Рассказываем!

Необычную историю из жизни минчанина поведала "Комсомольская правда".

Молодой житель Минска по имени Сергей (33 года) работает сантехником и разработчиком сайтов, а последние несколько месяцев также воспитывает лисенка по кличке Лис.

До того, как Лис и Сергей встретились, мать парня назвала сына пропащим, мол, у его сестры уже давно есть дети, а он все никак не порадует.

Но все изменилось после того, как в жизнь Сергея пришел лисенок - теперь парень ездит с ним и к маме в гости тоже. Помимо этого он каждый день заводит новые знакомства: когда выгуливает Лиса, знакомиться к ним подходят как взрослые, так и дети.

Почему же Сергей бросил вредные привычки?

Как выяснилось, лисенок не переносит запах сигарет и алкоголя, а для загулов больше нет времени – животное необходимо выгуливать.

Вы спросите, нормально ли это – заводить лису в квартире? Сергей изданию отметил, что животное он зарегистрировал в Жилищно-эксплуатационной службе, платит налог и по его сведениям, белорусское законодательство никаких запретов на содержание лис в квартирах не дает.

Касательно гуманности содержания дикого зверя дома, Сергей признался, что держит Лиса в отдельной комнате, а не в вольере.

По словам жителя Минска, он купил животное из помета домашних лис, заплатив за него 600 долларов.

Как поделился Сергей, лисенок кусается, но не очень больно.

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