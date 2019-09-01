Парень из Минска завел лисенка и жизнь круто изменилась. Он даже бросил пить

Минчанин завел лисенка – и перестал пить, курить, больше не уходит в загулы. В комментариях говорят, что они даже внешне стали похожи. Разве? https://t.co/Y55qfxGuyA 🤫🤫🤫 pic.twitter.com/s3pUDwFsNZ — CityDog.by (@CityDog_by) 31 августа 2019 г.

Необычную историю из жизни минчанина поведала "Комсомольская правда".

Молодой житель Минска по имени Сергей (33 года) работает сантехником и разработчиком сайтов, а последние несколько месяцев также воспитывает лисенка по кличке Лис.

До того, как Лис и Сергей встретились, мать парня назвала сына пропащим, мол, у его сестры уже давно есть дети, а он все никак не порадует.

Но все изменилось после того, как в жизнь Сергея пришел лисенок - теперь парень ездит с ним и к маме в гости тоже. Помимо этого он каждый день заводит новые знакомства: когда выгуливает Лиса, знакомиться к ним подходят как взрослые, так и дети.

Почему же Сергей бросил вредные привычки?

Как выяснилось, лисенок не переносит запах сигарет и алкоголя, а для загулов больше нет времени – животное необходимо выгуливать.

Вы спросите, нормально ли это – заводить лису в квартире? Сергей изданию отметил, что животное он зарегистрировал в Жилищно-эксплуатационной службе, платит налог и по его сведениям, белорусское законодательство никаких запретов на содержание лис в квартирах не дает.

Касательно гуманности содержания дикого зверя дома, Сергей признался, что держит Лиса в отдельной комнате, а не в вольере.

По словам жителя Минска, он купил животное из помета домашних лис, заплатив за него 600 долларов.