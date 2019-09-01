Эксперимент в "бизнесе через приложение": журналистка стала таксистом, не имея документов

Журналист de facto подала заявку на работу в несколько популярных мест, которые предоставляют свои услуги через приложение в телефоне - в частности, она попробовала трудоустроиться к доставщикам еды в Takeout и Wolt, а также в популярные таксомоторные платформы - Yandex и Bolt (ранее известный как Taxify).

Команду de facto удивили некоторые результаты - например, журналист смогла работать таксистом Bolt, хотя по закону это запрещается.

У журналистки нет водительского удостоверения таксиста - она даже не может его получить, так как ее водительский стаж меньше трех лет.

Также она не зарегистрирована как коммерсант, помимо этого у автомобиля нет лицензионной карточки, что означает, что Bolt не сделал все возможное для того, чтобы убедиться в соответствии журналистки требованиям к таксисту.

Им хватило лишь электронного подтверждения, что у нее есть все необходимые документы.

"Мы точно проверяем одну вещь сразу - водительское удостоверение таксиста", - подчеркнул руководитель Bolt в Латвии Карлис Кезберис. Он отметил, что до конца проверки водитель не может работать. На вопрос о том, почему же таксист без лицензии смог ехать на прошлой неделе, Кезберис ответил:

"На прошлой неделе? Ну сложно сказать, необходимо смотреть конкретные случаи, почему не было проверки".

Хотя если бы Bolt на самом деле хотел проверить водителя, это было бы совсем просто сделать - на домашней страничке Автотранспортной дирекции бесплатно можно видеть лица, которые есть в регистре водителей такси.

Журналистки там не было, но это не помешало ей принять пассажира - за поездку он заплатил четыре евро, журналистка заработала 3,12 евро.

"Если вы как частное лицо берете на себя такую смелость, вы и нарушаете закон", - отметили в Министерстве сообщения.

Представитель департамента автомобильного сообщения Таливалдис Вецтиранс заявил, что пока к Bolt нет такого прямого требования о проверке ответственности, но в то же время, если лицо наняли как частное, тут, возможно, можно привлечь другие институции на предмет законности.

На данный момент максимальный штраф для такого нелегального таксиста составляет 700 евро. Однако, планируется ответственность делить - уже через два месяца в идентичной ситуации инстанции смогли бы закрыть приложение Bolt и отнять лицензию. К тому же, содержателям платформы придется предоставлять информацию о своих водителях. И о тех, кто ездил без необходимой лицензии.

Эксперимент раскрыл еще одну проблему с приложениями - компании ищут всевозможные способы, чтобы таксистов и курьеров не считать своими сотрудниками.

Пресс-секретарь Yandex.Taxi Ольга Демъянюк отметила, что компания сотрудничает с местными партнерами - транспортными компаниями, которые отвечают за прием водителей на работу и все проверки, согласно законам Латвии. Кезберис дополнил, что Bolt - лишь посредник между потребителем и партнером по сотрудничеству, физически предоставляющим услугу.