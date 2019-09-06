CNN выбрал 11 самых красивых мест в Латвии и назвал страну "землей голубых озер"

Американская телекомпания CNN опубликовала не только географические и туристические факты о Латвии, но и национальные особенности.

Правда, с небольшой неточностью, путая Латвию с Латгалией и называя всю страну "землей голубых озер".

Туристическое направление в северо-восточной Европе называется "землей голубых озер" из-за наличия в стране 12000 рек и 3000 озер. Хотя у гостей большей популярностью пользуется столица Латвии Рига, очень немногие туристы выезжают из нее, чтобы открыть для себя множество сокровищ, которые предлагает эта маленькая страна площадью всего лишь 64 589 квадратных километров, пишет CNN.

Иногда пристальный взгляд латвийского гостя может увидеть то, что большинство латвийцев не замечают, к тому же, стоит признать, всегда интересно узнать, что о нас думают иностранцы.