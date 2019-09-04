45 млн евро вместо обещанных 120 млн: социальные партнеры против такого повышения зарплат медиков

Министр здравоохранения Илзе Винькеле после заседания сообщила, что коалиции ранее были предложены два варианта бюджета, причем один вариант - с фискальным пространством в 150 млн евро.

В этом варианте 127 млн евро были предусмотрены на зарплаты медиков и педагогов, но коалиция не поддержала проект.

Второй вариант бюджета предусматривает распределение 150 млн евро между всеми министерствами, и в таком случае на повышение зарплат медиков доступно всего 45 млн евро.

Социальные партнеры заявили, что ясно и жестко укажут правительству и коалиции на обязательность ранее принятых решений, связанных с финансированием медицины.

Принятые в прошлом году поправки к закону о финансировании здравоохранения предусматривают, что его бюджет в 2020 году не может быть меньше 4% от внутреннего валового продукта, а на зарплаты медиков следует предусмотреть дополнительно 120 млн евро.