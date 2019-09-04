45 млн евро вместо обещанных 120 млн: социальные партнеры против такого повышения зарплат медиков

В настоящее время коалиционные партии обсуждают возможность направить на повышение зарплат медицинских работников в следующем году только 45 млн евро вместо обещанных 120 млн, и для социальных партнеров правительства это неприемлемо, заявили после заседания подсовета по здравоохранению Национального трехстороннего совета по сотрудничеству участники заседания.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле после заседания сообщила, что коалиции ранее были предложены два варианта бюджета, причем один вариант - с фискальным пространством в 150 млн евро.
В этом варианте 127 млн евро были предусмотрены на зарплаты медиков и педагогов, но коалиция не поддержала проект.
Второй вариант бюджета предусматривает распределение 150 млн евро между всеми министерствами, и в таком случае на повышение зарплат медиков доступно всего 45 млн евро.
Социальные партнеры заявили, что ясно и жестко укажут правительству и коалиции на обязательность ранее принятых решений, связанных с финансированием медицины.
Принятые в прошлом году поправки к закону о финансировании здравоохранения предусматривают, что его бюджет в 2020 году не может быть меньше 4% от внутреннего валового продукта, а на зарплаты медиков следует предусмотреть дополнительно 120 млн евро.
Социальные партнеры убеждены, что найти эти средства в бюджете возможно.