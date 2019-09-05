Со дна Балтийского моря загадочно исчезла морская измерительная станция

Обсерватория, установленная в конце 2016 года, прекратила отправку данных 21 августа. Водолазы нашли только разорванный кабель питания на расстоянии 1,8 км от берега.

Как отмечает издание Der Spiegel, сыщики не могут найти ни одного разумного объяснения случившемуся.

По словам экспертов, из-за большого веса ее не могло отнести в сторону штормом, приливом или крупным животным.

Помимо этого, место, в котором исчезла установка, является запретной зоной - никакие лодки, даже местные рыболовные, не допускаются в этот район.

"Мы не можем представить себе, что воры намеренно искали на глубине 22 м стоящую на морском дне обсерваторию и украли тяжелый прибор", - заявил представитель Центра океанических исследований им. Гельмгольца GEOMAR.

Вся установка стоит около 300 тысяч евро, однако в данном случае не деньги беспокоят ученых.