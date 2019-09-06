Минимальную зарплату до 500 евро планируетcя повысить с 2021 года. Необлагаемый минимум - раньше

В настоящее время минимальная зарплата в Латвии составляет 430 евро, в Литве - 555 евро, в Эстонии - 540 евро.

Для повышения конкурентоспособности и сокращения теневой экономики власти планируют повысить минимальную зарплату до 500 евро с 2021 года.

В докладе подчеркивается, что повышение минимальной зарплаты является одним из важнейших стимулов после льгот по подоходному налогу с населения (ПНН), чтобы поддержать людей с низкими доходами.

"Это важно не только для уменьшения неравенства, но и одновременно способствует уменьшению теневой экономики и увеличивает бюджетные поступления", - отметили в министерстве.

Кроме того, правительство рассмотрит повышение дифференцированного необлагаемого минимума. В настоящее время правила расчета необлагаемого минимума и налоговых льгот по подоходному налогу предусматривают, что с 2020 года максимальный годовой необлагаемый минимум составляет 3000 евро или 250 евро в месяц и применяется к облагаемым ПНП доходам в течение таксационного года до 5280 евро или 440 евро в месяц.

"Анализ динамики ПНП показывает позитивные изменения в области занятости и структуре оплаты труда. Число занятых в первом полугодии выросло на 1,4%, а средняя брутто-зарплата - на 7,7%.

План поступлений по ПНП за семь месяцев выполнен на 107,2%, при этом продолжается тенденция предыдущего года - доходы от заработной платы по-прежнему лучше, чем ожидалось", - поясняет Минфин.

С учетом того, что план поступлений ПНП в 2019 году выполняется лучше, чем прогнозировалось, а также для того, чтобы в рамках бюджета уменьшить неравенство и обеспечить меньшее налоговое бремя для лиц с низкими доходами, Минфин предлагает увеличить максимальный годовой дифференцированный необлагаемый минимум с 2020 года до 3600 евро в год или 300 евро в месяц, а также повысить до 6000 евро в год или 500 евро в месяц верхний предел, до которого применяется максимальный годовой дифференцированный необлагаемый минимум.