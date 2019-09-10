Forbes: 2019 год в экономике - только "цветочки" по сравнению с тем, чего стоит ждать в 2020 году

Пока что 2019 год был одним из самых нестабильных в глобальной экономике за последнее десятилетие. Инвесторов по всем мире тревожит торговая война между США и Китаем, в свою очередь на другом важном финансовом рынке - в Европе - неясность царит в связи с ожидаемым выходом Великобритании из ЕС или Brexit. Бизнес-издание Forbes сообщает, что ожидаемое в этом году - всего лишь "цветочки" по сравнению с тем, что ждет мировую экономику в будущем году.
Экономический обозреватель и публицист Джон Молдин считает, что последние недели обозначили поворотный пункт в мировой экономике, который фактически установит тон на весь будущий год.
"Это что-то большее, чем просто торговая война между двумя странами. Выросла уязвимость финансового сектора и инвестиций к различным рискам. Уверенность бизнеса значительно снизилась, и у этого есть несколько причин.
Будет очень хорошо, если в 2020 году получится избежать серьезных экономических проблем", - считает Молдин.
Профессор Университета Нью-Йорка Нуриэль Рубини обозначил три возможных причины экономического шока, любая из которых может вызвать экономический спад. Одна из них - торговая война США и Китая. Экономист указывает, что параллельно этому конфликту может развиваться и холодная война технологий США и Китая. Кроме того, нельзя и забывать о напряжении в отношениях между США и Ираном, что значительно может повлиять на сферу экспорта нефти на Ближнем Востоке.
"Конца торговой войне не вижу. И в сфере технологий обострение продолжается, однако третий фактор - вовлечение экспорта нефти в конфликт - маловероятно", - говорит Рубини.
Профессор отметил, что по сравнению с 2008 годом этот возможный экономический спад будет отличаться. Во-первых потому, что 11 лет назад был огромный спрос жителей в отдельных сферах, например, в недвижимости и на многие товары. Однако в этот раз причины, скорее всего, будут политическими.
Рубини указывает, что возможный эффект кризиса может быть подобным тому, что в 70-е годы прошлого века пережили США, когда наблюдалась стагфляция - выросла безработица, экономический рост стагнировал и произошла небольшая инфляция. Кроме того, Рубини предупреждает, что мероприятия монетарной политики, которые принимались, чтобы бороться с кризисом 2008 года, в этот раз могут оказаться неэффективными, таким образом, для отдельных стран экономический кризис может стать довольно болезненным.
Один из самых популярных приемов Центрабанков для стимулирования экономики - снижение процентных ставок, которое в этот раз может привести к инфляции цен, а не способствовать росту. Это, в свою очередь, может снизить потребительские расходы.
Галерея: Торговая война США и Китая
Очень значительным источником проблем в экономике являются долговые обязательства. Долг не считается плохим, если он продуктивен, однако - большая часть долгов непродуктивна. Теоретически, если экономика переполнена непродуктивным долгами, центрабанкам необходимо повышать процентные ставки, принимая во внимания возрастающие риски, а не снижать их, как происходит сейчас.
Представитель Hoisington Management Лейси Хант указал, что долги государств ограничивают условия бизнеса - снижается экономическая активность, процентные ставки падают.
"Это большая проблема, так как центрабанки по-прежнему считают, что более низкие процентные ставки - лекарство против любых экономических проблем. Так же считает и президент Дональд Трамп. К сожалению, такой взгляд ошибочен, так как процентные ставки на нулевом уровне и даже ниже не дадут необходимого эффекта", - говорит Хант.
Если он прав, то Федеральные резервы США начали очень неправильные действия, снижая процентные ставки во время ухудшения роста экономики. Точно так же Федеральные резервы действовали и в 2018 году. Этому учреждению было необходимо постепенно повышать процентные ставки также, как это делалось в 2013 году и после этого.
"Сейчас лучшее, что могут сделать Федеральные резервы - это именно не делать ничего. Но такая возможность, скорее всего, даже не рассматривается в качестве реальной", - указал Молдин.
Говоря о международной торговле, начатая Трампом торговая война не помогла экономике США, как он обещал ранее. Кроме того, перемены наблюдаются и в контексте глобализации - она как бы включила "задний ход".
"Индустриальная автоматизация и другие технологии фактически убивают "низкоценовое" производство, так как многие западные предприятия ушли из Китая, где с помощью дешевой рабочей силы производятся дорогие технологические устройства. Таким образом - в других местах работникам нужно платить более высокие зарплаты, что, в свою очередь, снижает возможную прибыль с продажи устройства. Такая тенденция продолжится", - сказал Молдин.
В идеальных условиях этот процесс проходил бы постепенно, и у обоих вовлеченных в торговую войну сторон было бы время подготовиться и адаптироваться к новым условиям. Однако Трамп и его советник в сфере торговли Питер Наварро решили установить повышенные таможенные тарифы незамедлительно.
"Я считаю, что последние требования президента, которые предусматривают уход американских компаний из Китая, не были блефом. Он хочет увидеть позитивный для себя результат, поэтому он готов использовать все возможные средства, чтобы этого достичь. Вопрос в том, удастся ли Трампу добиться желаемого. Всему миру было бы выгодно, если бы США договорились с Китаем, однако нужно готовиться к тому, что этого так скоро не произойдет", - указал экономический обозреватель.
Торговые тарифы снижают экономическую активность и ограничивают участие нескольких игроков рынка в бизнесе. Многие люди считают, что Трамп установкой тарифов доказывает, что очень хорошо ведет бизнес-переговоры, и таким образом он пытается доказать свою правоту, однако на самом деле это только парализует и тормозит активность бизнеса.
Кроме того, нужно держать в уме, что мировая экономика не крутится лишь вокруг США. Еще одним важным фактором являются события в Европе, где тоже проблем хватает. Негативные процентные ставки - симптом экономической болезни. Италия уже сейчас переживает экономический спад, как и Германия пережила первую "негативную четверть" за последние десятилетия и вскоре о ее вхождении в рецессию будет сообщено и официально.
"Германия очень зависит от экспорта. Благодаря евро, Германии удалось создать очень эффективную экспортную сеть, и это, кажется, пока что у Германии очень хорошо получалось. Однако трудности Греции и снижение экономической активности Китая сыграли для Германии негативную роль - объемы экспорта снизились", - сказал Молдин.
Ожидается, что у рецессии Германии будет и глобальный эффект. Показатели продаж автомобилей снизились, еще больше их может снизить Brexit. Фактически - в случае худшего сценария кризис в Германии может вызвать кризис во всем Евросоюзе.
"Еще нельзя забыть о Brexit. Сейчас мы по-прежнему не знаем, удастся ли Великобритании и Евросоюзу о чем-то договориться, но имеется очень большой риск того, что эта драма закончится плохо. Новости обычно фокусируются на том, какие экономические последствия будут у Великобритании, они очень не обрадуют. Однако в случае Brexit без соглашения пострадают и другие страны ЕС, особенно Германия, у которой тесные экономические связи с Великобританией", - указал экономический обозреватель.
"Ранее эксперты советовали инвесторам не думать о политике, создавая свою стратегию инвестиций. Однако в современных условиях такой вариант больше не сработает. У политических решений и результатов выборов очень прямое значение на инвестиционный климат. Один из таких примеров - Brexit.
В 2020 году ожидаются выборы президента США. Ни один из возможных сценариев недостаточно хорош, чтобы можно было давать надежду на улучшение ситуации.
"В период времени с этого момента до ноября будущего года мы не будем знать, каков будет исход выборов. Скорее всего, что в течение ближайшего года мы увидим результаты бесчисленных опросов, в которых настоящего преимущества не будет ни у одного кандидата", - отметил Молдин.
Это, в свою очередь, приведет к еще большей неясности и уязвимости инвестиционных рынков, что, в свою очередь, может воодушевить политиков и центральные банки сделать "что-то во благо", однако эти решения могут быть очень неправильными и ошибочными.
Однако ожидается, что политическая ситуация и выбор избирателей в будущем году продолжат преподносить новые сюрпризы, поэтому нужно считаться с тем, что 2020 год может стать одним из самых нестабильных и богатых на уязвимости лет в глобальной экономике.