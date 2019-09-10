Forbes: 2019 год в экономике - только "цветочки" по сравнению с тем, чего стоит ждать в 2020 году

Если он прав, то Федеральные резервы США начали очень неправильные действия, снижая процентные ставки во время ухудшения роста экономики. Точно так же Федеральные резервы действовали и в 2018 году. Этому учреждению было необходимо постепенно повышать процентные ставки также, как это делалось в 2013 году и после этого.

"Сейчас лучшее, что могут сделать Федеральные резервы - это именно не делать ничего. Но такая возможность, скорее всего, даже не рассматривается в качестве реальной", - указал Молдин.

Говоря о международной торговле, начатая Трампом торговая война не помогла экономике США, как он обещал ранее. Кроме того, перемены наблюдаются и в контексте глобализации - она как бы включила "задний ход".

"Индустриальная автоматизация и другие технологии фактически убивают "низкоценовое" производство, так как многие западные предприятия ушли из Китая, где с помощью дешевой рабочей силы производятся дорогие технологические устройства. Таким образом - в других местах работникам нужно платить более высокие зарплаты, что, в свою очередь, снижает возможную прибыль с продажи устройства. Такая тенденция продолжится", - сказал Молдин.

В идеальных условиях этот процесс проходил бы постепенно, и у обоих вовлеченных в торговую войну сторон было бы время подготовиться и адаптироваться к новым условиям. Однако Трамп и его советник в сфере торговли Питер Наварро решили установить повышенные таможенные тарифы незамедлительно.

"Я считаю, что последние требования президента, которые предусматривают уход американских компаний из Китая, не были блефом. Он хочет увидеть позитивный для себя результат, поэтому он готов использовать все возможные средства, чтобы этого достичь. Вопрос в том, удастся ли Трампу добиться желаемого. Всему миру было бы выгодно, если бы США договорились с Китаем, однако нужно готовиться к тому, что этого так скоро не произойдет", - указал экономический обозреватель.

Торговые тарифы снижают экономическую активность и ограничивают участие нескольких игроков рынка в бизнесе. Многие люди считают, что Трамп установкой тарифов доказывает, что очень хорошо ведет бизнес-переговоры, и таким образом он пытается доказать свою правоту, однако на самом деле это только парализует и тормозит активность бизнеса.

Кроме того, нужно держать в уме, что мировая экономика не крутится лишь вокруг США. Еще одним важным фактором являются события в Европе, где тоже проблем хватает. Негативные процентные ставки - симптом экономической болезни. Италия уже сейчас переживает экономический спад, как и Германия пережила первую "негативную четверть" за последние десятилетия и вскоре о ее вхождении в рецессию будет сообщено и официально.