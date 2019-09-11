Министерства задумались о снижении акциза на газ

Инициатива "Среда для завтрашнего дня!", в рамках которой сегодня прошла дискуссия о том, как способствовать более широкому использованию сжатого природного газа, начата несколькими предприятиями отраслей транспорта и энергетики - Latvijas Gaze, Gaso, Virši-A, латвийским филиалом Auto 100 (Škoda) и Scania Latvia.

В ходе дискуссии в качестве одной из проблем для развития использования сжатого природного газа был назван высокий акцизный налог. В Латвии акцизный налог на сжатый природный газ составляет 9,64 евро за мегаватт-час , в Эстонии - 4,61 евро, а в Литве природный раз, используемый для транспорта, акцизным налогом не облагается.

Парламентский секретарь Министерства сообщения Янис Бутанс заявил, что сейчас на государственном уровне ведутся дискуссии о том, какое направление выбрать для достижения климатических целей, и в качестве одного из наиболее реальных решений рассматривается содействие использованию сжатого природного газа в период до 2030-2035 годов.

Бутанс подчеркнул, что использование сжатого природного газа является не только дружественным природе, но и приносит экономическую выгоду в размере 30-40% по сравнению с использованием дизельного топлива или бензина.

Немиро сообщил, что Минэкономики уже подавало предложения о налоговых льготах по сжатому природному газу, пока не получило поддержки Минфина, но надеется на продвижение этого вопроса. По словам Немиро, он вчера встречался с министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце и министром сообщения Талисом Линкайтсом, и, говоря о климатических изменениях, они обсуждали развитие использования сжатого газа. Министры договорились о продолжении дискуссий на эту тему.