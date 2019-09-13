Латвийские изобретатели создали уникальный автомат для приема тары

Īss video ilustrācijai, kā varētu funkcionēt https://t.co/VL1cY6nxXD. depozīta sistēma.

Šeit vēl būs daudz strīdu, vai deputāti atbalstīs old school risinājumu limitētam iepakojumam, vai iekabinām LT un EE un ejam paši savu AI balstītu ceļu. pic.twitter.com/hW1yac5Xl9 — Janis (@Butkevics) September 10, 2019

Эта машина распознает как неповрежденные, так и мятые PET-бутылки, банки для напитков, тетрапаки и другие типы тары. Когда вы кидаете мусор в аппарат, на экране отображается количество полученных вами центов.

В демоверсии устройства появляется возможность пожертвовать заработанные деньги Детской больнице, однако через несколько лет, когда устройство могло бы стать общедоступным во многих местах, возможность получать деньги в приложении на мобильном телефоне станет вполне реальной.

Данное технологическое решение, которое может распознавать объекты независимо от ориентации в помещении и качества тары - уникально, отмечают авторы идеи.