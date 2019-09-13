Вс, 15.09.2019
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Латвийские изобретатели создали уникальный автомат для приема тары

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ФОТО: Ekrānšāviņš

Латвийские изобретатели создали устройство с искусственным интеллектом, которое может привести к революции в области регулирования отходов. Об этом сообщает TV3 ziņas.

Эта машина распознает как неповрежденные, так и мятые PET-бутылки, банки для напитков, тетрапаки и другие типы тары. Когда вы кидаете мусор в аппарат, на экране отображается количество полученных вами центов.

В демоверсии устройства появляется возможность пожертвовать заработанные деньги Детской больнице, однако через несколько лет, когда устройство могло бы стать общедоступным во многих местах, возможность получать деньги в приложении на мобильном телефоне станет вполне реальной.

Данное технологическое решение, которое может распознавать объекты независимо от ориентации в помещении и качества тары - уникально, отмечают авторы идеи. 

Устройства такого типа действительно может появиться в Латвии в течение ближайших трех лет.

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