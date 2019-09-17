Вт, 17.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

В Пардаугаве загорелся ретро-автомобиль

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) во вторник, 17 сентября, в Риге, у Карля Улманя гатве, помогли потушить загоревшийся ретро-автомобиль, подтвердила представитель VUGD Инта Палкавниеце. 

Она пояснила, что VUGD в 14.07 получил вызов о горящем легковом автомобиле на улице Адулиенас.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что на обочине стоит легковой автомобиль, владельцы которого уже до прибытия спасателей пытались потушить своими силами.

При помощи пожарных пожар был ликвидирован в 14.22. Площадь пожара составила один квадратный метр.

На размещенном очевидцем в социальной сети Twitter видео видно, как на обочине стоит ретро-автомобиль, из которого идет дым. 

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