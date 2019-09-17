В Пардаугаве загорелся ретро-автомобиль

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) во вторник, 17 сентября, в Риге, у Карля Улманя гатве, помогли потушить загоревшийся ретро-автомобиль, подтвердила представитель VUGD Инта Палкавниеце.
Она пояснила, что VUGD в 14.07 получил вызов о горящем легковом автомобиле на улице Адулиенас.
Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что на обочине стоит легковой автомобиль, владельцы которого уже до прибытия спасателей пытались потушить своими силами.
При помощи пожарных пожар был ликвидирован в 14.22. Площадь пожара составила один квадратный метр.
На размещенном очевидцем в социальной сети Twitter видео видно, как на обочине стоит ретро-автомобиль, из которого идет дым.
@breakinglv Retro auto aizdegšanās uz K.Ulmaņa pārvadā. pic.twitter.com/MvK9dUiLYS— Janis Berzins (@Panzerkampfiets) September 17, 2019