В Пардаугаве загорелся ретро-автомобиль

Она пояснила, что VUGD в 14.07 получил вызов о горящем легковом автомобиле на улице Адулиенас.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что на обочине стоит легковой автомобиль, владельцы которого уже до прибытия спасателей пытались потушить своими силами.

При помощи пожарных пожар был ликвидирован в 14.22. Площадь пожара составила один квадратный метр.