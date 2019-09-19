Будьте стильными! ТОП-7 главных тенденций Недели моды в Лондоне

Корсеты

Кто сказал, что корсет должен быть прозрачным и сексуальным? Он может также добавить элегантности наряду или превратить скучное платье в стильный шедевр.

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

Лаванда

На Неделе моды в Лондоне вовсю расцвела лаванда. Посмотрите, как красиво смотрятся и платья, и костюмы лавандоаого цвета.

ФОТО: Zumapress/Scanpix

ФОТО: Zumapress/Scanpix

ФОТО: Zumapress/Scanpix

Делимся пополам

Шик 60-х, который снова в моде. Главное условие - вызвать на поединок контрастные цвета.

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

Розовые оборки Барби

Да, Лондон тоже по-своему позволил себе поиграть с кукольной стилистикой.

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

Клетка, она же шотландка

Ну что такое Лондон без традиционной клетчатой ткани, или шотландки?!

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

Черно-белая зебра

Черно-белая полоска зебры появлялась на модных показах часто и в очень разных вариантах.

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

Брючные костюмы

Будущей весной ожидается победное шествие брючных костюмов! У вас непременно должен быть хотя бы один.

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix