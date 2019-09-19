Будьте стильными! ТОП-7 главных тенденций Недели моды в Лондоне
Лондонская неделя моды подошла к концу, а это значит, что можно обобщить тенденции грядущего сезона. Свободолюбивый и мятежный Лондон не разочаровал нас и традиционно оказался богат драматизмом и романтикой.
Корсеты
Кто сказал, что корсет должен быть прозрачным и сексуальным? Он может также добавить элегантности наряду или превратить скучное платье в стильный шедевр.
Лаванда
На Неделе моды в Лондоне вовсю расцвела лаванда. Посмотрите, как красиво смотрятся и платья, и костюмы лавандоаого цвета.
Делимся пополам
Шик 60-х, который снова в моде. Главное условие - вызвать на поединок контрастные цвета.
Розовые оборки Барби
Да, Лондон тоже по-своему позволил себе поиграть с кукольной стилистикой.
Клетка, она же шотландка
Ну что такое Лондон без традиционной клетчатой ткани, или шотландки?!
Черно-белая зебра
Черно-белая полоска зебры появлялась на модных показах часто и в очень разных вариантах.
Брючные костюмы
Будущей весной ожидается победное шествие брючных костюмов! У вас непременно должен быть хотя бы один.