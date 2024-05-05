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Фото В Мальме состоялось торжественное открытие конкурса "Евровидение"

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В воскресенье, 5 мая, в Швеции, в Мальме, состоялась церемония открытия 68-го музыкального конкурса "Евровидение".

На бирюзовой ковровой дорожке блистал и представитель Латвии, музыкант Донс. Он был одет в костюм королевского синего цвета, сшитый мультихудожником Кашерсом (настоящее имя Каспар Блюмс-Блуманис).

После этого музыкант дал интервью, в одном из которых от рассказал, что наслаждается мероприятием и оценил радужный прием.

В этом году на 68-м по счету "Евровидении" представлены 37 стран. Их делегации, за исключением Израиля, приняли участие в дефиле по ковровой дорожке к месту проведения церемонии открытия в концертном комплексе Мальме, пишет DW. Как сообщили организаторы, певица Эден Голан не вышла на публику, так как в 2024 году День памяти жертв Холокоста - национальный день траура - выпал в Израиле на 5 мая. Делегация Израиля находится в Мальме под особой охраной.

Галерея: Вторая репетиция Дона на большой сцене "Евровидения".

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