Из Citadele в FKTK: Пургайле ответила на вопрос о возможном конфликте интересов

Победившая в конкурсе на должность председателя совета Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Санта Пургайле будет воздерживаться от принятия решений, касающихся ее нынешнего работодателя - банка Citadele, в четверг на пресс-конференции сообщила сама Пургайле.
Председатель комиссии по отбору и оценке претендентов на должность председателя FKTK, директор Госканцелярии Янис Цитсковскис подтвердил представителям СМИ, что соответствие Пургайле должности прошло тщательную оценку, в том числе был проанализирован возможный конфликт интересов.
Он подчеркнул, что конфликта интересов в сложившейся ситуации не было выявлено.
В свою очередь Пургайле заявила, что в должности руководителя FKTK намерена воздерживаться от принятия решений, касающихся банка Citadele.
Цитсковскис также сообщил, что правительство может принять решение по поводу кандидатуры Пургайле 24 сентября, а окончательное решение примет Сейм.
Директор Госканцелярии добавил, что Пургайле на всех трех этапах конкурса была самым убедительным кандидатом, она ориентирована на результат и обладает навыками управления командой и переменами.
Как сообщалось, Пургайле работает в Citadele banka с 2012 года, сначала в качестве директора по развитию бизнеса, а затем, с 2017 года, в качестве директора по обслуживанию корпоративных клиентов.
В течение этих семи лет Пургайле являлась также членом правления Citadele banka. С 2017 года потенциальный председатель совета FKTK также является сопредседателем кредитного комитета Ассоциации финансовой отрасли.
Ранее Пургайле работала в SEB banka, где с 2009 по 2012 год руководила бизнесом частных банкиров в Латвии и странах Балтии, а до этого возглавляла отдел обслуживания малого и среднего бизнеса.
Пургайле имеет степень магистра в области международной экономики и бизнеса. Кроме того, она окончила программу, посвященную развитию навыков управления, в институте Валленберга (Wallenberg Institute) в Швеции. Пургайле отлично владеет английским и русским языками.
Также сообщалось, что в последнем отборочном туре на должность председателя FKTK претендовали четыре кандидата.