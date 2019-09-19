Чт, 19.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Из Citadele в FKTK: Пургайле ответила на вопрос о возможном конфликте интересов

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Победившая в конкурсе на должность председателя совета Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Санта Пургайле будет воздерживаться от принятия решений, касающихся ее нынешнего работодателя - банка Citadele, в четверг на пресс-конференции сообщила сама Пургайле.

Председатель комиссии по отбору и оценке претендентов на должность председателя FKTK, директор Госканцелярии Янис Цитсковскис подтвердил представителям СМИ, что соответствие Пургайле должности прошло тщательную оценку, в том числе был проанализирован возможный конфликт интересов.

Он подчеркнул, что конфликта интересов в сложившейся ситуации не было выявлено.

В свою очередь Пургайле заявила, что в должности руководителя FKTK намерена воздерживаться от принятия решений, касающихся банка Citadele.

Цитсковскис также сообщил, что правительство может принять решение по поводу кандидатуры Пургайле 24 сентября, а окончательное решение примет Сейм.

Директор Госканцелярии добавил, что Пургайле на всех трех этапах конкурса была самым убедительным кандидатом, она ориентирована на результат и обладает навыками управления командой и переменами.

Как сообщалось, Пургайле работает в Citadele banka с 2012 года, сначала в качестве директора по развитию бизнеса, а затем, с 2017 года, в качестве директора по обслуживанию корпоративных клиентов.

В течение этих семи лет Пургайле являлась также членом правления Citadele banka. С 2017 года потенциальный председатель совета FKTK также является сопредседателем кредитного комитета Ассоциации финансовой отрасли.

Ранее Пургайле работала в SEB banka, где с 2009 по 2012 год руководила бизнесом частных банкиров в Латвии и странах Балтии, а до этого возглавляла отдел обслуживания малого и среднего бизнеса.

Пургайле имеет степень магистра в области международной экономики и бизнеса. Кроме того, она окончила программу, посвященную развитию навыков управления, в институте Валленберга (Wallenberg Institute) в Швеции. Пургайле отлично владеет английским и русским языками.

Также сообщалось, что в последнем отборочном туре на должность председателя FKTK претендовали четыре кандидата.

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