Из Citadele в FKTK: Пургайле ответила на вопрос о возможном конфликте интересов

Председатель комиссии по отбору и оценке претендентов на должность председателя FKTK, директор Госканцелярии Янис Цитсковскис подтвердил представителям СМИ, что соответствие Пургайле должности прошло тщательную оценку, в том числе был проанализирован возможный конфликт интересов.

Он подчеркнул, что конфликта интересов в сложившейся ситуации не было выявлено.

В свою очередь Пургайле заявила, что в должности руководителя FKTK намерена воздерживаться от принятия решений, касающихся банка Citadele.

Цитсковскис также сообщил, что правительство может принять решение по поводу кандидатуры Пургайле 24 сентября, а окончательное решение примет Сейм.

Директор Госканцелярии добавил, что Пургайле на всех трех этапах конкурса была самым убедительным кандидатом, она ориентирована на результат и обладает навыками управления командой и переменами.

Как сообщалось, Пургайле работает в Citadele banka с 2012 года, сначала в качестве директора по развитию бизнеса, а затем, с 2017 года, в качестве директора по обслуживанию корпоративных клиентов.

В течение этих семи лет Пургайле являлась также членом правления Citadele banka. С 2017 года потенциальный председатель совета FKTK также является сопредседателем кредитного комитета Ассоциации финансовой отрасли.

Ранее Пургайле работала в SEB banka, где с 2009 по 2012 год руководила бизнесом частных банкиров в Латвии и странах Балтии, а до этого возглавляла отдел обслуживания малого и среднего бизнеса.

Пургайле имеет степень магистра в области международной экономики и бизнеса. Кроме того, она окончила программу, посвященную развитию навыков управления, в институте Валленберга (Wallenberg Institute) в Швеции. Пургайле отлично владеет английским и русским языками.