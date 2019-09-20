Ecolines обновит свой автобусный парк

С 2009 года Swedbank выделил Norma-A финансирование размере более 13 миллионов евро. Сейчас в автобусном парке предприятия более 200 автобусов. По всем международным маршрутам запускаются автобусы Neoplan, MAN или Setra, которые по классификатору Международной ассоциации перевозчиков соответствуют четырем звездам.