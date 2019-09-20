Ecolines обновит свой автобусный парк

С помощью финансирования Swedbank в размере 2,7 млн евро оператор международных автобусов Ecolines, представителем которого в Латвии является Norma-A, пополняет свой автобусный парк. Куплены четыре новых автобуса марки MAN и шесть малопользованных автобусов марки SETRA.
Автобусы оснащены беспроводным интернетом, мультимедийными устройствами, климат-контролем, аппаратами бесплатного кофе и современными удобствами, рассказал член правления Norma-A Андрис Подгорный.
С 2009 года Swedbank выделил Norma-A финансирование размере более 13 миллионов евро. Сейчас в автобусном парке предприятия более 200 автобусов. По всем международным маршрутам запускаются автобусы Neoplan, MAN или Setra, которые по классификатору Международной ассоциации перевозчиков соответствуют четырем звездам.
Консолидированный оборот Norma-A в 2018 году составил 32,107 млн евро, прибыль концерна за отчетный год - 1,603 млн евро, свидетельствуют данные Lursoft. Рост оборота по сравнению с 2017 годом составил 14,2%.