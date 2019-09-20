Пт, 20.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Ecolines обновит свой автобусный парк

1

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

С помощью финансирования Swedbank в размере 2,7 млн евро оператор международных автобусов Ecolines, представителем которого в Латвии является Norma-A, пополняет свой автобусный парк. Куплены четыре новых автобуса марки MAN и шесть малопользованных автобусов марки SETRA.

Автобусы оснащены беспроводным интернетом, мультимедийными устройствами, климат-контролем, аппаратами бесплатного кофе и современными удобствами, рассказал член правления Norma-A Андрис Подгорный.

С 2009 года Swedbank выделил Norma-A финансирование размере более 13 миллионов евро. Сейчас в автобусном парке предприятия более 200 автобусов. По всем международным маршрутам запускаются автобусы Neoplan, MAN или Setra, которые по классификатору Международной ассоциации перевозчиков соответствуют четырем звездам.

Консолидированный оборот Norma-A в 2018 году составил 32,107 млн евро, прибыль концерна за отчетный год - 1,603 млн евро, свидетельствуют данные Lursoft. Рост оборота по сравнению с 2017 годом составил 14,2%.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ