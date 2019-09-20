Пт, 20.09.2019
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В здании Сейма эвакуировали несколько помещений; некоторые кабинеты небезопасны

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Красный зал в Сейме

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Президиум Сейма в четверг, 19 сентября, принял решение ограничить эксплуатацию нескольких помещений в парламенте, по крайней мере до тех пор, пока не будет проведено углубленное исследование конструкций, сообщили в выпуске новостей на LNT.

Отмечается, что было получено заключение компании Būvprocess, согласно которому, часть помещений может быть небезопасна.

По наблюдениям LNT, в пятницу, 20 сентября, сотрудники Сейма вместе с вещами покинули помещения, расположенные в одном из крыльев четвертого этажа - там находится Юридическое бюро Сейма, Юридическая комиссия и кабинет руководителя комиссии Юты Стрике.

Также свой кабинет на третьем этаже придется покинуть товарищу председателя Сейма Дагмаре Бейтнере - Ле Галле.

Закрыт и Красный зал Сейма, в котором проходят самые престижные мероприятия в парламенте. 

Товарищ секретаря Сейма Мария Голубева рассказала, что в следующем году в парламенте планируется капитальный ремонт, на который уже выделены средства. Экспертиза была заказана, готовясь к этим работам.

"Капитальный ремонт здания Сейма последний раз проводился 40 лет назад. Поэтому Сейм заказал техническое обследование здания. Выяснилось, что некоторые инженерно-технические конструкции могут быть небезопасны, поэтому необходима дальнейшая экспертиза. Те помещения, о которых есть подозрения, были эвакуированы", - отметила Голубева.

Всего на капитальный ремонт, проектирование и содержание главного здания Сейма в следующем году предусмотрены 1,83 млн евро. Не исключается, что расходы могут поменяться после заключения исследования конструкций здания. 

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