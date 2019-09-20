В здании Сейма эвакуировали несколько помещений; некоторые кабинеты небезопасны

Отмечается, что было получено заключение компании Būvprocess, согласно которому, часть помещений может быть небезопасна.

По наблюдениям LNT, в пятницу, 20 сентября, сотрудники Сейма вместе с вещами покинули помещения, расположенные в одном из крыльев четвертого этажа - там находится Юридическое бюро Сейма, Юридическая комиссия и кабинет руководителя комиссии Юты Стрике.

Также свой кабинет на третьем этаже придется покинуть товарищу председателя Сейма Дагмаре Бейтнере - Ле Галле.

Закрыт и Красный зал Сейма, в котором проходят самые престижные мероприятия в парламенте.

Товарищ секретаря Сейма Мария Голубева рассказала, что в следующем году в парламенте планируется капитальный ремонт, на который уже выделены средства. Экспертиза была заказана, готовясь к этим работам.

"Капитальный ремонт здания Сейма последний раз проводился 40 лет назад. Поэтому Сейм заказал техническое обследование здания. Выяснилось, что некоторые инженерно-технические конструкции могут быть небезопасны, поэтому необходима дальнейшая экспертиза. Те помещения, о которых есть подозрения, были эвакуированы", - отметила Голубева.