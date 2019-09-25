Названы города Латвии с самым высоким и низким тарифом на отопление

В Даугавпилсе в настоящее время тариф самый низкий, но он будет действовать только до 30 сентября, а с 1 октября составит 48,44 евро за мегаватт-час (мВт/ч).

В Сигулде, где отопление обеспечивает ООО Wesemann-Sigulda, тариф составляет 60,92 евро за мВт/ч. Второе место занимает Цесис - тариф ООО Cēsu siltumtīkli составляет 60,58 за мВт/ч. В Валмиере отопление обеспечивает ООО Valmieras ūdens по тарифу 58,06 евро за мВт/ч.

В Талси тариф составляет 57,09 евро за мВт/ч, в Салдусе - 56,86 евро, в Саласпилсе - 55,24 евро, в Лиепае - 54,95 евро, в Вентспилсе - 54,9 евро, в Юрмале - 54,61 евро, в Елгаве - 54,28 евро, в Екабпилсе - 54,22 евро, в Бауске - 53,22 евро, в Резекне - 52,14 евро за мВт/ч.

В Риге тариф на отопление составляет 51,9 евро за мВт/ч, в Тукумсе - 51,37 евро, в Кулдиге - 49,8 евро, в Олайне - 46,45 евро, в Добеле - 45,01 евро за мВт/ч.

Представитель SPRK Иева Лаздиня сообщила агентству LETA, что тарифы на отопление в этом году чаще понижаются, чем растут, что связано с уменьшением цен на щепу и природный газ.